Samsung rusza z promocjami na tablety – zwrot pieniędzy i świetne gratisy

Promocja na tablety Samsunga. Jakie warunki trzeba spełnić?

Tegoroczna seria Galaxy Tab S10 jest trochę inna od poprzednich generacji, bo producent usunął z niej model podstawowy i postawił dla odmiany na procesory od MediaTek. Oba modele napędzane są przez układ Dimensity 9300+, w S10+ wspierany przez 12 GB pamięci RAM i do 512 GB pamięci wbudowanej. S10 Ultra ma więcej wariantów konfiguracji pamięci, bo został wprowadzony na rynek z 12 lub 16 GB RAM i do 1 TB pamięci na dane. W obu znalazł się też ekran Dynamic AMOLED 2X z odświeżaniem 12 Hz i HDR10+. W Plusie dostajemy panel 12,4” o rozdzielczości 1752 x 2800 pikseli, natomiast Ultra oferuje nam 14,6-calowy wyświetlacz 1848 x 2960 pikseli.

Po stronie zasilania mamy baterie o pojemności odpowiednio 10090 i 11200 mAh z szybkim ładowaniem 45 W. Tablety dostępne są standardowo w wersji Wi-Fi i 5G. Galaxy Tab S10+ oferuje nam też 12-megapikselowy aparat z przodu oraz podwójny zestaw 12 Mpix + 8 Mpix z tyłu. W Galaxy Tab S10 Ultra do tego doszedł jeszcze aparat 12 Mpix z przodu.

W ramach przygotowanej przez Samsunga promocji, która trwa od 21 października do 3 listopada, przy zakupie jednego z tych tabletów możemy liczyć na 500 złotych zwrotu. Standardowo, by odzyskać część wydanych pieniędzy, należy kupić i aktywować tablet (na to mamy czas do 10 listopada), następnie zalogować się do aplikacji Samsung Members i do 17 listopada wypełnić dostępny tam formularz. Następnie pozostaje nam już poczekać na pozytywną weryfikację zgłoszenia i cashback.

Na tym jednak nie koniec. Zakup modeli z serii Galaxy Tab S10 to duży koszt, bo ich ceny wynoszą od 4699 do 5899 złotych za S10+ i od 5699 do nawet 8099 zł za Ultra, więc to niemały wydatek, nawet z perspektywą otrzymania zwrotu części wydanych środków. Poza tym, nie każdy też potrzebuje takiego urządzenia. Dla osób z mniejszym budżetem i wymaganiami Samsung przygotował też promocję na kilka innych modeli – Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 FE i Galaxy Tab S9 FE+. Tutaj nie ma co prawda cashbacku, ale kupując jeden ze wspomnianych tabletów, możemy zdobyć grafitowe słuchawki Galaxy Buds 2 za darmo.

Ta oferta obowiązuje od 21 października do 10 listopada i jej zasady są z grubsza takie same, jak przy zwrocie środków. W wyznaczonym czasie należy kupić tablet i aktywować go do 17 listopada, następnie zalogować się w aplikacji Samsung Members. Tam znajdziemy formularz do wypełnienia, co musimy zrobić do 24 listopada. Po tym kroku czekamy już tylko na pozytywną weryfikację i dostawę słuchawek na wskazany przez nas adres. Jednak należy jeszcze wspomnieć, że ta promocja jest ograniczona, ponieważ Samsung przygotował tylko 300 sztuk Galaxy Buds 2 do rozdania, więc warto się pospieszyć.