Samsung udostępnia One UI 6.1.1. Czy Twój smartfon dostanie nowe funkcje?

Aktualizacja One UI 6.1.1 jest poniekąd wyjątkowa

Zwykle One UI w wersji x.1.1 wprowadzało raczej drobne ulepszenia, przystosowujące nakładkę do nowych składaków. Dlatego właśnie Samsung nie udostępniał jej dalej lub robił to tylko w ramach swojego portfolio składanych modeli. Tymczasem w tym roku było zgoła inaczej. Wbrew nazewnictwu One UI 6.1.1 stało się naprawdę sporą aktualizacją, zawierającą przede wszystkim ulepszenia związane ze sztuczną inteligencją.

Portrait Studio — ta funkcjonalność pozwala na kreatywną edycję zdjęć przy z wykorzystaniem różnych narzędzi. Za ich pomocą możemy zwykły portret przekształcić w komiksowy szkic, akwarelę lub nawet trójwymiarowy model.

Sketch to Image — nowość, dzięki której możemy dodawać rysowane elementy do naszych zdjęć, ale nie w taki sposób, jakby się to wydawało. W tym przypadku wykorzystana zostanie sztuczna inteligencja, która przekształci nasz szkic w realistyczny obraz i połączy go z wybranym przez nas zdjęciem.

Rozszerzenie funkcji Tłumaczeń na żywo — ta funkcja wcześniej była dostępna tylko w natywnej aplikacji do dzwonienia Samsunga, ale po aktualizacji będzie dostępna w większej liczbie aplikacji firm trzecich.

Nowe funkcje wideo związane z nagrywaniem i edycją, oczywiście wspierane przez sztuczną inteligencję.

Pozostałe ulepszenia obejmują natomiast uproszczone etykiety ikon, sortowanie powiadomień według godziny czy prostsze skanowanie dokumentów.

Samsung rozpoczął wdrażanie One UI 6.1.1 na swoich urządzeniach 5 września i od tamtej pory sukcesywnie rozszerza dostępność aktualizacji. Ta wersja oprogramowania trafi do wszystkich flagowych smartfonów i tabletów producenta, które obsługują Galaxy AI. Oto ich lista:

Galaxy S24, S24+ i S24 Ultra

Galaxy S23, S23+ i S23 Ultra

Galaxy S22, S22+ i S22 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Tab S9, S9+ i S9 Ultra

Galaxy Tab S8, S8+ i S8 Ultra

Nowsze modele, takie jak Galaxy S24 FE czy seria Tab S10 weszły na rynek już z tą wersją nakładki. Powyższe sprzęty już dostały lub w najbliższym czasie dostaną aktualizację. Gdy będzie dostępna odpowiednia wersja, na naszym smartfonie lub tablecie pojawi się stosowne powiadomienie. Aktualizację można też sprawdzić w Ustawieniach w sekcji Aktualizacja oprogramowania.