Seria Pixel 9 i starsze modele od Google’a w obniżonych cenach

Pixel 9, Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL w jeszcze lepszych cenach. Na obniżki załapała się też seria Pixel 8

Gigant z Mountain View trochę nas w tym roku zaskoczył, rozszerzając swoją serię Pixel 9 o dodatkowy model, mający stanowić odpowiedź na iPhone’a 15 Pro Max. Dostaliśmy więc model podstawowy, Pro i Pro XL. Z wyglądu przypominają iPhone’y, a na pokładzie znalazł się ogrom sztucznej inteligencji, choć przy tym producentowi udało się jednak zachować swój unikalny styl. W tej serii coś dla siebie znajdą zarówno fani bardziej kompaktowych smartfonów, bo Pixel 9 i Pixel 9 Pro mają 6,3-calowe ekrany, są więc mniejsze od większości typowych modeli dostępnych na rynku. Pixel 9 Pro XL oferuje natomiast duży wyświetlacz o przekątnej 6,8”. W najtańszym z urządzeń dostajemy ekran OLED z dynamicznym odświeżaniem obrazu w zakresie 60-120 Hz, rozdzielczością 1080 x 2424 pikseli i jasnością do 1800 nitów (HDR) i szczytową sięgającą nawet 2700 nitów. Dwa pozostałe wyposażono już w panele LTPO OLED o rozdzielczości odpowiednio 1280 x 2856 i 1344 x 2992 pikseli, z dynamicznym odświeżaniem w pełnym zakresie 1-120 Hz i wyższą jasnością do 2000 nitów z HDR i szczytową 3000 nitów.

Czytaj też: Test Google Pixel 9 Pro XL – flagowa cena i aparat

Na pokładzie całej serii znalazł się układ Google Tensor G4 sparowany z 12 GB pamięci RAM w modelu podstawowym oraz 16 GB w Pro i Pro XL. Baterie też są większe niż przed rokiem, bo Pixel 9 i 9 Pro zasilany jest przez ogniwo 4700 mAh, a XL dostał już baterię 5060 mAh i wszystkie obsługują szybkie ładowanie 45 W. Oczywiście Google zadbał też o odpowiednie możliwości fotograficzne. Do dyspozycji mamy zestaw 50 Mpix z szerokim kątem + 48 Mpix z OIS i obiektywem ultraszerokokątnym oraz 10-megapikselową kamerkę do selfie w podstawowym Pixelu, która w dwóch pozostałych urządzeniach została zastąpiona przez aparat 48 Mpix. W nich też do zestawu z tyłu dołączył 48-megapiselowy teleobiektyw peryskopowy z 5-krotnym przybliżeniem.

Teraz sieć sklepów Media Ekspert, oficjalny dystrybutor urządzeń Google’a, obniżyła ceny serii Pixel 9, czyniąc zakup tych smartfonów jeszcze atrakcyjniejszym. Oto, jak prezentuje się nowy cennik:

Pixel 9 12/128 GB – 3499,99 zł (4049 zł w dniu premiery) 12/256 GB – 3949,99 zł (4499 zł w dniu premiery)

Pixel 9 Pro 16/128 GB – 4299,99 zł (4949 zł w dniu premiery) 16/256 GB – 4699,99 zł (5349 zł w dniu premiery) 16/512 GB – 5299,99 zł (5949 zł w dniu premiery)

Pixel 9 Pro XL 16/128 GB – 4699,99 zł (5399 zł w dniu premiery) 16/256 GB – 5099,99 zł (5799 zł w dniu premiery) 16/512 GB – 5699,99 zł (6399 zł w dniu premiery)



Czytaj też: Google Pixel 9a z w końcu z nowym aparatem fotograficznym

Jeśli natomiast nie chcecie wydawać tyle pieniędzy lub bardziej interesują was zeszłoroczne modele, to nie martwicie się, one również załapały się na obniżkę. Dzięki niej Pixel 8 w wersji 8/128 GB kosztuje 2299,99 zł, a dopłacając 300 złotych, możecie już kupić wariant z 256 GB pamięci. Za 2999,99 zł kupicie natomiast model Pro w wersji 8/128 GB. Pixel 8a dostępny jest w dwóch wariantach z 8 GB RAM i 128 lub 256 GB pamięci masowej, a jego ceny wynoszą odpowiednio 1849,99 i 2149,99 złotych.