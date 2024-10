Topowe smartfony Samsunga do wyrwania taniej, oszczędzić można nawet 700 zł

Promocja na serię Samsung Galaxy S24 i składaki

Najnowsza oferta promocyjna dotyczy pięciu najbardziej zaawansowanych modeli w ofercie Samsunga. Są to:

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24

Co trzeba zrobić, by skorzystać z okazji? W pierwszej kolejności należy oczywiście podjąć decyzję o zakupie. W drugiej – udać się na zakupy między 14 a 27 października 2024 roku do jednego ze sklepów partnerów handlowych biorących udział w promocji lub dokonując zakupu na stronie Samsunga – pełną listę podmiotów biorących udział w programie znajdziecie w regulaminie promocji.

Na tym jednak nie koniec – zakupiony smartfon należy aktywować na terenie Polski i w sieci polskiego operatora najpóźniej do końca dnia 3 listopada – wymagane jest zaakceptowanie EULA, połączenie z internetem i działanie smartfonu przez minimum 5 minut.

Kolejnym etapem jest rejestracja lub zalogowanie się w aplikacji Samsung Members, kliknięcie w baner promocyjny i zarejestrowanie zakupu za pomocą formularza, jaki się otworzy. Załączyć należy także zdjęcie pudełka z widoczną częścią zawierającą kod kreskowy i numer IMEI oraz dowód zakupu.

Rejestracja możliwa jest wyłącznie z terenu Polski i należy ją zakończyć do 10 listopada 2024 roku. Udana rejestracja kończy procedurę i pozostaje czekać na zwrot, który powinien wpłynąć na podane w formularzu konto w terminie 3 tygodni. Kwota zwrotu wynosi 700 zł w przypadku Galaxy Z Fold 6 i Galaxy S24+ oraz 500 zł dla pozostałych modeli.

