Prawie połowa Polaków używa tabletów, ale nie lubimy ich wymieniać na nowe.

Prawie połowa Polaków używa tabletu

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1006 respondentów w lipcu 2024 roku, a jego wyniki są co najmniej ciekawe. Choć tablet trudno zauważyć na ulicy czy w kawiarni, to do jego posiadania przyznało się 67% ankietowanych, przy czym 49% go używa, a u 18% sprzęt leży w przysłowiowej szufladzie. 10% osób nieposiadających tego typu urządzenia planuje jego zakup. Do czego wykorzystujemy tablety?

Wśród najpopularniejszych zastosowań użytkownicy wymieniają: przeglądanie Internetu i sprawdzanie poczty email (53%), oglądanie filmów i seriali (47%), czytanie (43%), przeglądanie social mediów (43%) oraz granie (31%). Na kolejnych miejscach jest załatwianie codziennych spraw (26%), notatki (23%), pomoc podczas gotowania (22%), edycja fotografii i wideo (17%), praca zdalna (15%) oraz nawigacja w aucie (10%).

Tablety zmieniamy rzadziej, niż smartfony

Chociaż tendencja do coraz dłuższego używania smartfonów też jest coraz bardziej zauważalna, to tablety tradycyjnie są urządzeniami bardziej długowiecznymi. 39% ankietowanych deklaruje, że dysponuje sprzętem, który ma ponad 3 lata, 18% ma tablet mający od 2 do 3 lat, a 25% z przedziału 1-2 lata, a tylko 16% badanych ma sprzęt młodszy niż rok.

Z pewnością to dobrze, że sprzęt wolniej „awansuje” do roli elektrośmiecia, ale ma to także skutki uboczne. Nie każdy tablet dobrze bowiem znosi podeszły wiek.

Z jednej strony to dobrze, że Polacy chętnie korzystają z tabletów przez dłuższy czas. Jednak z drugiej strony wiekowe urządzenia mają swoje ograniczenia – aż 29% użytkowników rezygnujących z korzystania ze swoich tabletów jako powód wskazuje ich zbyt wolne działanie. Wśród najczęściej wymienianych braków w obecnych tabletach pojawiają się: brak możliwości korzystania z rysika (14%), zbyt mała przestrzeń na dane (20%) oraz brak klawiatury (17%). Dlatego obecnie wprowadzamy nowy standard sprzedaży tych urządzeń – z rysikiem i klawiaturą w zestawie oraz wersjami z matowym ekranem, co znacznie rozszerza ich funkcjonalność. To nowe otwarcie na rynku tabletów – mówi Dorota Rakowska, dyrektor marketingu Huawei CBG Polska.

Skoro zaś o akcesoriach mowa, to z badania wynika, że 29% użytkowników widzi przydatność klawiatury w codziennych zastosowaniach, co czwarty Polak używałby tabletu z odpinaną klawiaturą do pracy, do notowania lub w podróży, a blisko co piąty (19%) do nauki. 12% ankietowanych uznało zaś klawiaturę za nieprzydatną. Jeśli chodzi o rysik, to aż 40% osób ocenia, że ułatwiłby notowanie, 1/3 wykorzystałaby go do rysowania, 25% do obróbki zdjęć, a 19% do malowania. 20% respondentów uznaje go natomiast za zbędny gadżet.

Tablety, kryteria wyboru i oczekiwania

Przygotowując się do zakupu tabletu, kierujemy się przede wszystkim ceną – jako główne kryterium wyboru wskazało ją aż 51% ankietowanych. Dla 35% badanych najważniejsza jest przekątna ekranu, czas działania wskazało 33%, a markę tylko 25% respondentów. Wśród kryteriów dodatkowych bierzemy zaś pod uwagę między innymi czytelność wyświetlacza na słońcu i matowy ekran.

Badanie pokazuje także pewne różnice w sposobie, w jaki kobiety i mężczyźni wykorzystują tablety. Dla Pań istotniejsza jest waga i wymiary urządzenia (26% do 23%) czy klawiatura w zestawie (19% do 16%). Panowie z kolei częściej zwracają uwagę na wydajność (29% do 18%) i markę (29% do 20%). Są to jednak dość niewielkie różnice.

