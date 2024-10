Rekordowa objętość plazmy. Japoński tokamak napisał historię

Urządzenie znane jako JT-60SA kontroluje plazmę za pośrednictwem wyjątkowo silnych magnesów. Mocno schłodzone, umożliwiły sprawowanie kontroli nad plazmą o objętości wynoszącej 160 metrów sześciennych. To rekordowy rezultat, który jest zdecydowanie lepszy od dotychczasowego.

Poprzedni najlepszy opiewał bowiem na 100 metrów sześciennych, co pokazuje, jak wielki skok nastąpił za sprawą najnowszych osiągnięć naukowców związanych z całym przedsięwzięciem. Tym bardziej, że gra toczy się o wielką stawkę, jaką jest wytwarzanie energii za pośrednictwem fuzji jądrowej, która “w naturze” występuje wewnątrz gwiazd takich jak Słońce.

Przedstawiciele Japońskiego Narodowego Instytutu Kwantowego i Nauki i Technologii będą chcieli zastosować wyciągnięte wnioski względem reaktorów powstających w przyszłości. Rozgrzana do ogromnych temperatur plazma zostaje zamknięta w objętym eksperymentami tokamaku za pośrednictwem toroidalnego pola magnetycznego wytwarzanego przez zewnętrzne cewki.

Objętość plazmy w japońskim tokamaku JT-60SA wyniosła 160 metrów sześciennych. To zdecydowanie lepszy wynik od dotychczas rekordowego

Wszystko po to, aby dało się wpływać na zachowanie plazmy rozgrzanej do ponad 100 milionów stopni Celsjusza. Wykorzystywane w tym celu magnesy są schłodzone do wartości bliskich zeru absolutnemu, czyli najniższej temperaturze występującej w całym wszechświecie. Stanowi to pewien problem, ponieważ utrzymywanie odpowiednio niskich temperatur wiąże się między innymi z dużym zużyciem energii.

Im skuteczniejsze zarządzanie plazmą, tym wyższy poziom bezpieczeństwa reaktora oraz lepsza wydajność dotycząca pozyskiwania energii z reakcji termojądrowej. O tym, jak ekstremalne są warunki panujące w takich reaktorach najlepiej świadczy fakt, że inżynierowie próbują w jak największym stopniu odzwierciedlić realia występujące wewnątrz gwiazd. Gdyby udało się wprowadzić fuzję jądrową do powszechnego użytku, byłaby ona bardzo istotnym elementem energetycznej układanki nakierowanej na odejście do paliw kopalnych.