uBlock będzie działać na Chromium, chociaż niekoniecznie w Chrome

Przypomnę – Google ogłosiło, że po wprowadzeniu API Manifest V3 przestanie działać wiele wtyczek i rozszerzeń zajmujących się blokowaniem reklam na stronach internetowych. A bez nich wiele osób nie wyobraża sobie obecnie korzystania z internetu, który reklamami jest po prostu zaśmiecony. Jednak nadal można cieszyć się adblockerami – wszystko zależy od wyboru.

Na uBlock i Chrome świat się nie kończy

Wybór ten daje dwie możliwości. Pierwsza to zmiana przeglądarki na taką, która ma pełne wsparcie dla blokowania reklam. Tutaj można wskazać na Brave. W chwili obecnej korzysta z niej ponad 70 mln użytkowników, zaś przeglądarka ma już wbudowane adblockery oraz mechanizmy blokujące reklamy, dlatego może nie być nawet potrzeby korzystania z wtyczek lub rozszerzeń.

Druga opcja to pozostanie przy Chrome, ale zmiana adblockera. Tutaj z kolei zalecanym może być AdGuard. Dlaczego właśnie on? Ponieważ już od sierpnia 2022 roku ma on już rozszerzenie Manifest V3 (MV3). Ponadto dzięki najnowszej aktualizacji Adguard dla systemu Windows, która została wydana dzisiaj w wersji 7.19, oprogramowanie zyskuje możliwość modyfikowania dowolnej strony internetowej i dodawania do niej ciemnego motywu za pomocą stylów użytkownika. Oprócz tego aktualizacja przynosi również wiele ulepszeń i poprawek, w tym jedną związaną z niebieskim ekranem śmierci (BSOD) z powodu sterownika systemowego Windows NETIO SYS, który jest sterownikiem sieciowym i jest wymagany przez AdGuard do filtrowania ruchu sieciowego. Bloker reklam twierdzi, że zaktualizowane sterowniki dla Windows Filtering Platform (WFP) i Transport Driver Interface (TDI) zostały zintegrowane.

Co ciekawe – ta wersja AdGuard jest ostatnią, która obsługuje systemy Windows 7 i 8.1, więc jeśli nie chcesz uaktualniać maszyny do nowszego systemu Windows, takiego jak 11, będzie działać również na niej. Ponieważ do wprowadzenia Manifest V3 jest trochę czasu, możesz na spokojnie rozważyć, którą opcję wybrać.