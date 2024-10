W zasięgu 5G Plusa jest już ponad 25 milionów mieszkańców Polski

Ponad połowa mieszkańców Polski jest już w zasięgu 5G Plusa

Zielony operator stale rozbudowuje sieć nadajników, których liczba przekroczyła już 3800. Dzięki temu szybki internet mobilny operatora może docierać do ponad połowy mieszkańców naszego kraju. W przypadku zwykłego 5G zasięgiem objęto przeszło 1278 miejscowości, docierając tym samym do 25 mln osób na terenie kraju. Plus ma też 5G Ultra, czyli jeszcze szybszą wersję sieci nowej generacji i z takowej może korzystać ponad 16 milionów osób. Dostępność 5G można sprawdzić na stronie: plus.pl/mapa-zasiegu.

Dzięki szybkiemu internetowi 5G/5G Ultra mamy dostęp do sieci w domu oraz poza nim. Klienci operatora mogą cieszyć się z superszybkiej prędkości wysyłania i pobierania, a także niskimi opóźnieniami, a to sprawia, że mogą płynnie i bezproblemowo oglądać filmy, grać w gry, uczyć się i pracować. W efekcie tego internet 5G/5G Ultra stał się nieodłącznym elementem życia prywatnego i zawodowego.

Na tym oczywiście nie koniec, bo Plus ma zamiar dalej rozbudowywać zasięg, by jeszcze więcej mieszkańców Polski miało dostęp do 5G. Operator chce dalej rozwijać technologię 5G i dzięki jego wysyłkom w trakcie przeprowadzonych w komercyjnej sieci testów 5G przekroczona została prędkość 2 Gb/s. Taki wynik był możliwy dzięki zastosowaniu agregacji, czyli transmisji danych na kilku pasmach częstotliwości jednocześnie. Zastosowane rozwiązanie wykorzystywało standard NSA oraz kombinację pasm b3 (1800 MHz) + n41 (2600 MHz TDD) + n78 (3500 MHz).

Ten rekord szybkości 5G Plus osiągnął we współpracy z partnerami – Nokią oraz Cellnex. Testy zostały zrealizowane wspólnie z działem badawczo-rozwojowym Nokii we Wrocławiu z wykorzystaniem smartfona Samsung S24 Ultra. Prace związane z rozwojem 5G będą kontynuowane, tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła korzystać z internetu mobilnego operatora, niezależnie od tego, gdzie się znajdą.