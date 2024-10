Home Tech W systemowych Zdjęciach pojawia się świetna opcja. Niestety – nie dla wszystkich

Z każdą kolejną edycją Zdjęć otrzymujemy nowe rozwiązania. I trzeba Microsoftowi przyznać, że wie, co robi, ponieważ od prostej aplikacji do przeglądania obrazków Zdjęcia wyewoluowały do bardzo praktycznego narzędzia. A teraz będzie jeszcze lepiej, choć niestety – najlepsze rozwiązania trafią do grupy nielicznych póki co użytkowników. Dlaczego?