Uwaga! Hakerzy infekują tysiące witryn WordPress wtyczkami malware

WordPress to jedna z podstaw nowoczesnej sieci. Korzystają z niego miliony stron internetowych należących zarówno do osób prywatnych, jak też do wielkich korporacji. Niestety, wiedzą o tym hakerzy i oszuści, którzy przeprowadzili wymierzoną w niego kamapnię.