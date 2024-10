Genialne zdjęcie Ziemi ukazuje ją z niecodziennej perspektywy. Powstało ponad 50 lat temu

Fotografia powstała w czasie lotu powrotnego Wordena na Ziemię. Wyposażony w aparat Hasselblad astronauta postanowił uwiecznić Błękitną Planetę, a w zasadzie jej niewielki “rożek” oświetlony przez Słońce. Gra światłem oraz fakt, że chodzi o faktycznie istniejący obiekt sprawiają, iż obraz autorstwa Wordena robi wrażenie nawet po latach.

Apollo 15 była czwartą misją zakończoną lądowaniem człowieka na Srebrnym Globie. Zebrano wtedy niemal 80 kilogramów księżycowego regolitu, a uczestnicy tego ambitnego przedsięwzięcia poruszali się po powierzchni naszego naturalnego satelity specjalnym, kołowym pojazdem. Było to historyczne wydarzenie zwieńczone pokonaniem około 28 kilometrów.

Worden był w czasie Apollo 15 pilotem modułu dowodzenia. W konsekwencji pędził trzy z sześciu dni samotnie orbitując wokół Księżyca. W tym samym czasie dowódca misji, David Scott i pilot modułu księżycowego, James Irwin, badali region Hadley-Apennine. Został on wybrany przez organizatorów misji, ponieważ miała tam istnieć możliwość pobrania próbek z głębszych warstw.

Powyższe zdjęcie Ziemi powstało w 1971 roku w ramach misji Apollo 11. Powracający z niej astronauta, Alfred Worden, uwiecznił naszą planetę za pomocą aparatu Hasselblad

Jeśli chodzi o Wordena, to kariera astronauty bez wątpienia wywarła ogromny wpływ na jego dalsze życie. W 1974 roku wydał swój pierwszy tom poezji, w której odnosił się do tego, co zobaczył w przestrzeni kosmicznej. W 2011 roku opublikował natomiast pamiętnik poświęcony podróży na Księżyc oraz następujący po niej powrót na Ziemię.

Oczywiście najpowszechniej kojarzoną misją zrealizowaną w ramach całego programu była Apollo 11. To właśnie ona wiązała się z pierwszym w historii lądowaniem człowieka na Srebrnym Globie. Nastąpiło ono 20 lipca 1969 roku z udziałem Buzza Aldrina, Neila Armstronga oraz Michaela Collinsa. W całej historii ludzkości na powierzchni naszego naturalnego satelity znalazło się natomiast łącznie zaledwie 12 osób. Wkrótce powtórki tego wyczynu chcą dokonać Amerykanie oraz Chińczycy.