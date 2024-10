Przenośny router ZTE U50 5G w Plusie – sprawdziłem, jak sobie radzi

ZTE U50 5G – specyfikacja techniczna

Procesor SDX55+QCA6391 Wymiary 118 mm x 72 mm x 18 mm Waga ~164 g Zgodność z komórkami NSA&SA

5G NR+LTE EN-DC

n1/3/7/8/28/38/41/78

4G LTE FDD i TDD (kat. 20) B1/3/7/8/20/38

UMTS DC-HSDPA/HSPA+

B1/8 Wytrzymałość brak certyfikatów Wi-Fi Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, MIMO 2×2 dual band 2,4 GHz & 5 GHz, do 32 użytkowników Bateria 4500 mAh SIM nano-SIM USB USB-C 3.0, tethering, RJ45 za pomocą adaptera (brak w zestawie) Wejście zasilania USB typu C z kablem USB typu C w zestawie Cena ~1400 zł

ZTE U50 5G – konstrukcja i wzornictwo

ZTE U50 5G to urządzenie bardzo proste w formie i funkcjonalne – ot, niewielki prostopadłościan z zaokrąglonymi rogami i krawędziami. Na górnym panelu wyróżnia się ciemny pasek z trzema diodami LED sygnalizującymi pracę routera, dolny natomiast to zdejmowana pokrywa, pod którą umieszczony został wymienny (duży plus) akumulator, oraz na samym dole wsuwany slot na kartę nanoSIM. Tam też umieszczone zostały naklejki z danymi logowania do ustawień routera oraz domyślne hasło Wi-Fi.

Na dolnej krawędzi routera znalazły się dwa gniazda TS-9 do podłączenia zewnętrznych anten 5G, na górze natomiast włącznik zasilania i przycisk WPS, pozwalający na szybkie podłączanie urządzeń do sieci Wi-Fi. Boczna krawędź to port USB-C – zasadniczo do ładowania, ale można ZTE U50 5G w ten sposób także podłączyć do komputera i używać bez instalacji jakichkolwiek sterowników jako router kablowy – w systemie prezentuje się wtedy jako karta Ethernet „Remote NDIS Compatible Device” pracująca z przepustowością maksymalną 3,8 Gbps.

ZTE U50 5G jest mały, zgrabny i dobrze mieści się w kieszeni. Wyświetlacz jest czytelny (diody podczas pracy są wygaszone, można je zapalić, naciskając na moment przycisk zasilania), a po jednorazowej konfiguracji router w zasadzie jest bezobsługowy.

Konfiguracja

Przygotowanie routera do pracy należy zacząć oczywiście od założenia karty nanoSIM. W testowym urządzeniu była to karta sieci Plus z usługą Internet 5G, która, w zależności od potrzeb, może być w wersji z miesięcznym pakietem od 50 G, do 1 TB miesięcznie (od 39 do 129 zł), z możliwością dokupienia dodatkowych paczek w razie potrzeby. Zanim założymy baterię, warto sobie zapisać dane z naklejki – jest tam zarówno hasło do konfiguracji routera, jak i domyślne hasło Wi-Fi i oba nam będą potrzebne za chwilę.

Po założeniu baterii zamykamy klapkę i uruchamiamy ZTE U50 5G przyciskiem zasilania. Start zajmuje dłuższą chwilę, pełną gotowość do pracy urządzenie sygnalizuje zapaleniem się diody Wi-Fi. Można wtedy podłączyć pierwsze z urządzeń – jeśli jest to smartfon, to w następnej kolejności uruchamiamy aplikację ZTELink, która służy do konfiguracji, jeśli komputer – można zalogować się do strony konfiguracyjnej za pomocą domyślnego hasła dostępu.

Niezależnie od tego, z której metody skorzystamy, hasło do konfiguracji trzeba będzie zmienić. Następnie warto poświęcić chwilę na resztę ustawień – dobrze ustawić sobie limit danych, jakie mamy do dyspozycji i oczywiście udać się do sekcji Wi-Fi, by ustawić własną nazwę sieci i hasło. Z poziomu ustawień można przeprowadzić także diagnostykę.

ZTE U50 5G w działaniu

Testowy router może obsłużyć maksymalnie 32 terminale, zapewniając im dostęp do sieci. W praktyce aż tak wielka liczba potrzebna będzie sporadycznie – jest to urządzenie mobilne i w rzeczywistym użytkowaniu będzie to kilka, może kilkanaście urządzeń. W tych warunkach ZTE U50 5G radzi sobie bez problemów, zapewniając dostęp bez zakłóceń wszystkim użytkownikom.

Jaką szybkość pozwala uzyskać router? Po stronie Wi-Fi jest to urządzenie AX1800, przy czym w paśmie 5 GHz maksymalna przepustowość teoretyczna od routera do użytkownika wynosi 1200 Mbps, a w praktyce, nie oddalając się zbytnio od routera, można liczyć na około 700-800 Mbps. Nie ma zatem mowy o żadnych zatorach, ZTE poradzi sobie z podzieleniem nawet gigabitowego dostępu do Internetu.

Po stronie operatora teoretycznie można bardzo wiele – ZTE U50 5G zgodnie ze specyfikacją może przy odpowiednich pasmach, ich agregacji, MIMO, QAM 256 wyciągnąć nawet 2,63 Gb/s w LTE TDD + 5G, ale, podkreślam, to tylko teoretyczne, maksymalne możliwości urządzenia, nie do uzyskania poza laboratorium. Po co w takim razie te dane podaję? Żeby uzmysłowić wam, że router ma sporą rezerwę wydajności, która może się kiedyś przydać i że nie zestarzeje się zbyt szybko.

To, co rzeczywiście można uzyskać, zależy od bardzo wielu czynników: od rzeczywistej dostępności sieci LTE+/5G, odległości od stacji bazowej, od chwilowych warunków i obciążenia sieci – w sieciach komórkowych mogą być wyraźne różnice w osiągach nawet po zmianie miejsca o parędziesiąt metrów. W miejscu, gdzie piszę ten tekst i gdzie przeprowadziłem większość testów, nie mam np. zasięgu 5G Ultra z Plusa, nie znalazłem go też w bezpośrednim pobliżu. Mapa zasięgu sugeruje jednak, że kilkaset metrów dalej natomiast powinien już być.

U siebie mam natomiast LTE+ – i tu dostęp działał zupełnie poprawnie, dochodząc do 60 Mbps w dzień i przekraczając 100 Mbps w nocy przy bardzo rozsądnym pingu ~40 ms – ZTE U50 5G dzielił to sprawnie między urządzenia i, co ważniejsze, nie dławił się przy próbie przerzucania większej ilości danych z kilku urządzeń naraz.

Czas pracy

Zgodnie z deklaracjami producenta, akumulator w ZTE U50 5G powinien zapewnić do 8 godzin pracy. Tyle teorii – w warunkach testowych było to bliżej 6 godzin. To dobry wynik, starałem się bowiem dość mocno obciążyć router, aby sprawdzić jego stabilność i jestem pewien, że przy bardziej typowym użytkowaniu wytrzyma dłużej. Mając w planie długie i intensywne użytkowanie, warto zaopatrzyć się zatem w dodatkowy akumulator lub zasilać urządzenie z USB. Samo ładowanie podczas pracy nie należy do zbyt szybkich – podczas pisania tego tekstu stan akumulatora spadł do 5%, podłączyłem zatem router do ładowarki PD o mocy maksymalnej 140 W, która w ciągu 2 godzin zdołała naładować go do 66%. Oczywiście po wyłączeniu ZTE U50 5G ładuje się znacznie szybciej.

Zobacz także: Recenzja TP-Link Deco X50-5G – czy łącze LTE/5G może być równie wygodne, jak światłowód? (chip.pl)

Usługa Plus Internet 5G

Wspomniałem przy okazji konfiguracji o usłudze, z której korzystałem podczas testów. Plus Internet 5G przewidziany jest jako alternatywa dla połączeń światłowodowych tam, gdzie nie są one dostępne, a testowy router ZTE U50 5G jest jednym z urządzeń, które można nabyć w ramach abonamentu. Minimalny koszt usługi po pierwszym promocyjnym miesiącu wynosi 39 zł i przewiduje ona wtedy 50 GB transferu. Wszystkie warianty wyglądają następująco:

pakiet XS: 50 GB za 39,00 zł/mies.

pakiet S: 100 GB za 49,00 zł/mies.

pakiet M: 150 GB za 59,00 zł/mies.

pakiet L: 200 GB za 69,00 zł/mies.

pakiet XL: 500 GB za 79,00 zł/mies.

pakiet 2XL: 700 GB za 99,00 zł/mies.

pakiet 3XL: 1000 GB za 129,00 zł/mies

Do podstawowej usługi można dodać także pakiet All In Streaming 3w1, który umożliwia dostęp do serwisów Disney+, Max oraz Polsat Box Go Plus, oraz dodaje dodatkowe 10 GB transferu miesięcznie.

Pakiet All In Streaming 3w1 można nabyć w promocyjnej cenie:

40 zł za okres rozliczeniowy dla pakietu S

30 zł za okres rozliczeniowy dla pakietu M

25 zł za okres rozliczeniowy dla pakietów L, XL, 2XL, 3XL

W pakiecie XS streaming w promocyjnej cenie nie jest dostępny.

Podsumowanie

Mały, kieszonkowy router 5G jest świetnym urządzeniem na urlopowy bądź służbowy wyjazd, może się też sprawdzić w domu. Jest lekki, wszędzie się zmieści, odciąża smartfon z roli hotspotu, ułatwia współpracę i wymianę danych między urządzeniami – a mając dostęp do wymiennych baterii lub powerbanku można w zasadzie przedłużać jego funkcjonowanie w nieskończoność. ZTE U50 5G ma dobrą wydajność, jest ładny i stabilny – poza sytuacjami, gdy niezbędna jest najwyższa odporność na warunki, warto go mieć zawsze przy sobie.