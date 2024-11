AI wywołała chaos w Dublinie fałszywą reklamą

Wygenerowana przez AI reklama nieprawdziwego wydarzenia stała się przyczyną zamieszania

Jak doniósł brytyjski The Independent, 31 października tysiące ludzi zgromadziło się na trasie od Parnell Street do Christchurch Catedral w Dublinie, by oglądać halloweenową paradę (Macnas Halloween Parade), która miała odbyć się w godzinach 19:00-21:00. Co mogło pójść nie tak?

Otóż… wszystko. Im dłużej oczekiwano na wydarzenie, tym bardziej stawało się oczywiste, że żadnej parady nie będzie. Wreszcie pojawili się Gardai (policjanci, irlandzka policja nazywa się An Garda Síochána), którzy próbowali oczyścić ulice, zachęcając zgromadzonych ludzi do „bezpiecznego rozejścia się”. Opdowiedni komunikat umieszczony został także w mediach i na Twitterze (obecnie X):

https://twitter.com/GardaTraffic/status/1852076220466515988

Skąd jednak w ogóle całe zamieszanie? Otóż informacje o Macnas Halloween Parade zamieszczone zostały na stronie The My Spirit Halloween. Strona, jak się później okazało, hostowana była w Pakistanie, a jej zawartość wygenerowana została przy pomocy AI, wraz z reklamą wydarzenia. Fałszywka rozniosła się jak viral, a następnie dzięki temu zyskała miejsce w Google News i na TikToku, przyspieszając rozchodzenie się nieprawdziwej informacji. Halloween to czas, kiedy ludzie chcą się bawić i fake trafił na wyjątkowo podatny grunt.

Tłum czeka na O’Connell Street na fałszywą paradę (@peterfarrelly/TikTok)

Komentarze dotyczące nieistniejącej parady są raczej spokojne i większość sprowadza się do tego, że ludzie po prostu chcieli się dobrze bawić i że skoro taką popularność zyskało nieprawdziwe wydarzenie, to być może władze miasta powinny rozważyć, by w przyszłym roku naprawdę paradę zorganizować – grupa artystyczna Macnas organizowała podobne wydarzenia od 2013 roku, ale zostały zawieszone bezterminowo z powodu pandemii.

Do całej sytuacji ludzie podeszli spokojnie i z humorem. Nie sposób jednak nie zapytać przy okazji, jak to się stało, że Google, które za mały kawałek tekstu lub grafikę wygenerowaną przez AI potrafi mocno ograniczyć widoczność zawierającego je artykułu albo i całego portalu, tym razem ewidentną zagraniczną fałszywkę wygenerowaną przez AI wypromowało w taki sposób, że doprowadziło do zamieszania na całe miasto?

Zobacz także: Test Glorious GMMK 3 Pro HE, czyli dlaczego twoja klawiatura jest nudna