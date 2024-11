Masz zegarek Amazfit? Koniecznie zaktualizuj aplikację do nowej wersji Zepp App 9

Amazfit Zepp App 9 – co nowego?

Aplikacja otrzymała odświeżony interfejs użytkownika. Zaraz po uruchomieniu użytkownika wita ekran główny, z czterema zakładkami – poza szybkim przeglądem parametrów zdrowotnych z jego poziomu można uzyskać szybki dostęp do trzech podstawowych wskaźników wraz ze szczegółami: Readiness, czyli zmęczenie fizyczne i psychiczne, Sleep, w ktrórej sprawdzimy przebieg i jakość snu oraz Exertion, gdzie możemy zobaczyć dostosowane do nas zalecenia dotyczące treningów.

Aplikacja ma zupełnie nowy moduł analityczny, który daje dokładniejsze informacje o stanie zdrowia i samopoczucia, wykorzystujący dane dzienne i historyczne, pozwalające na ocenę stanu organizmu w ujęciu tygodniowym, miesięcznym i rocznym.

Exertion Score jest obliczany na podstawie zebranych danych o zmęczeniu i poziomie regeneracji – na bazie tego wskaźnika dobierany jest sugerowany poziom zalecanego treningu i wysiłku, by uzyskać najlepszą wydajność organizmu. Narzędzie podaje określoną liczbę punktów, które użytkownik powinien zdobyć, wykonując ćwiczenia – im poziom wykrytego zmęczenia jest większy, tym mniej punktów będzie trzeba zdobyć do wykonania zaleceń i odwrotnie – wypoczęty organizm otrzyma ich więcej, by wypełnić cel.

Użytkownicy mogą samodzielnie określić typ i intensywność ćwiczeń na podstawie przypisanych wskaźników regeneracyjnych: przeciążenia treningowego, zmęczenia, HRV, poziomu stresu, tętna spoczynkowego oraz wskaźników jakości snu, w tym czasu trwania snu głębokiego.

Zasypianie ułatwi funkcja Zepp Aura, tworząca tło dźwiękowe pomagające w relaksacji, a Zepp Coach pomoże stworzyć spersonalizowane plany treningowe. W obu wykorzystywane są zaawansowane algorytmy generatywnego AI.

Wraz Zepp App 9 nowe funkcje otrzymują także same smartwatche.

Amazfit Balance, Amazfit Cheetah Pro, Amazfit Falcon i Amazfit T-Rex Ultra otrzymują tryb sportowy Hyrox, który monitoruje wszystkie dziewięć konkurencji wchodzących w skład tego wielodyscyplinarnego sportu. Wcześniej tryb Hyrox dostępny był tylko w modelu Amazfit T-Rex 3.

Amazfit Balance otrzymuje rozbudowany tryb monitorujący grę w Padla. Tryb został wzbogacony o monitoring m.in. liczby uderzeń piłki, gry z forehandu i backhandu.

Amazfit Balance na wzór Amazfit T-Rex 3 otrzymuje możliwość pobierania i instalowania darmowych map off-line przedstawiających ukształtowanie terenu z (powrotną) nawigacją.

Amazfit T-Rex 3 otrzymuje wzbogacony tryb treningu siłowego. Wcześniej użytkownicy mogli sprawdzić, jakie partie mięśni i jak bardzo były aktywowane w trakcie ćwiczeń. Teraz dodatkowo mogą ocenić jakość treningu pod względem m.in. stabilności, prędkości i płynności ruchów.

