Mocne promocje Amazonu na Black Friday – świetna okazja na zakup czytnika Kindle i nie tylko

Promocje na czytniki Kindle

W polskim sklepie Amazon można w promocyjnych cenach nabyć:

Kindle 11 to dobrze znany podstawowy model, wyposażony w podświetlany ekran e-ink 6″ o rozdzielczości 300 ppi. Modele Paperwhite mają ekran o tej samej rozdzielczości, lecz o przekątnej 7″, bez wystających ramek – szyba ochronna rozciąga się na całej powierzchni przedniego panelu. Paperwhite jest też uszczelniony, spełnia normę IPX8. Wersja Signature Edition poza większą pamięcią dodatkowo wyposażony jest w czujnik oświetlenia, pozwalający na automatyczną regulację jasności oraz system bezprzewodowego ładowania

Najbogatszy model czytnika Kindle, czyli Kindle Scribe nie jest dostępny w polskim sklepie, ale to nie problem – można go zamówić w niemieckim Amazonie, z wysyłką do Polski. Także i tu mamy znaczne przeceny:

Kindle Scribe ma ekran 300 ppi o przekątnej 10,2″ – jest to jedyny czytnik Kindle współpracujący z piórkiem i pozwalający na wykonywanie notatek i adnotacji odręcznych do książek i dokumentów. Dostępne są dwie wersje piórka – podstawowa i premium, która nie wymaga ładowania.

Ceny podane w niemieckim sklepie należy traktować orientacyjnie – przed wysyłką zostanie przeliczony VAT z niemieckiego na polski, cena końcowa może się zatem nieznacznie różnić od tej na stronie.

Inny sprzęt Amazonu

Przeglądając ofertę na czarny piątek, nie sposób nie zatrzymać się także przy innych okazjach:

Sprzęt innych firm

Lista tu jest bardzo długa, a w kolejnych dniach z pewnością liczba promocji jeszcze wzrośnie. Na ten moment moją uwagę zwrócił: