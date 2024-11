UDNA – rewolucja od AMD coraz bliżej. Pojawi się w PlayStation 6

AMD UDNA zakończy serię RDNA. Nie jest to zaskoczenie, gdyż już wcześniej informowano, że AMD planuje połączyć swoją linię GPU w jedną, zunifikowaną architekturę, która będzie znana jako UDNA. Będzie to nowy początek dla działu GPU AMD, który obecnie ma dwie różne architektury przeznaczone do różnych zastosowań.

AMD UDNA w konsoli PlayStation 6

Obecnie AMD oznacza serię Instinct MI400 jako CDNA-Next. Ale RDNA 5 już nie będzie. Zamiast tego pojawi się rodzina UDNA, podzielona na dwa segmenty – jeden ukierunkowany na AI i HPC, a drugi na graczy. Na podstawie posta użytkownika Chiphell Forum o nicku “zhangzhonghao”, można stwierdzić, że ​​AMD Instinct MI400 i seria Radeon RX 9000 wykorzystają architekturę UDNA. Ale nie jest do końca pewne, czy producent użyje marki serii RX 9000, czy też wraz z UDNA wprowadzi nowe nazewnictwo. MI400 i RX9000 mają korzystać z tego samego UDNA, a architektura bazować na projekcie ALU podobnym do GCN.

Według “zhangzhonghao” wstępny plan rozpoczęcia masowej produkcji procesora graficznego UDNA Gaming to drugi kwartał 2026 r. Z nowej architektury ma korzystać konsola Sony PlayStation 6, ale zastosowany procesor nie został jeszcze ustalony. Może być to ZEN4 lub ZEN5. Sony PS5 Pro obecnie wykorzystuje hybrydową konstrukcję RDNA 3 i RDNA 4, wykorzystując te same możliwości obliczeniowe, co istniejąca architektura, a także korzystając z niektórych technologii, które zobaczymy na konsumenckich procesorach graficznych w przyszłym roku w postaci szybszego śledzenia promieni i możliwości AI.

Czytaj też: UDNA – zapamiętaj tę nazwę. Nowa architektura AMD ma zintegrować procesory graficzne dla konsumentów i centrów danych

AMD pracuje również nad rozwiązaniem FSR wspomaganym przez sztuczną inteligencję, które pod wieloma względami ma przypominać technologię DLSS firmy NVIDIA. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko zapowiada się ciekawie, ale zanim doświadczymy UDNA, najpierw musimy zobaczyć, jak sprawdzi się RDNA 4, aby uzyskać jasny obraz tego, w jaki sposób “czerwoni” przygotowują się na podbój ryku gier.