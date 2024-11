Home Tech Android pomoże ci w logowaniu do aplikacji po przywróceniu systemu

Android od dawna pozwala podczas uruchamiania nowego smartfonu przywrócić z pomocą kopii zapasowej w chmurze dane ze starego urządzenia. Mechanizm ten, wzorowany na tym, co potrafi iPhone, w większości przypadków nie potrafi jednak przenieść danych niezbędnych do logowania się aplikacji, co wymusza ponowne ręczne logowanie się do każdej z osobna. To się jednak ma zmienić.