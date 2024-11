Apple prezentuje Final Cut Pro 11 i wprowadza edycję wideo na nowy poziom

Final Cut Pro 11 – do montażu video wkracza AI

Najnowsza odsłona Final Cut Pro udostępnia dwa nowe, potężne narzędzia oparte na uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji – Magnetic Mask i Transcribe to Captions. Magiczna Maska pozwala – w skrócie – na precyzyjne oznaczenie i wyodrębnienie z materiału video konkretnych ludzi lub obiektów bez użycia technik takich jak green screen lub rotoskopia. Dzięki automatycznym analizom i precyzji, nowe narzędzie umożliwia znacznie szybsze i wygodniejsze dodawanie efektów, manipulację tłem. Magnetic Mask można łączyć także z zaawansowaną korekcją kolorów.

Magnetycznie zamaskowany redaktor Arkadiusz Dziermański 🙂

Drugą nowością jest Transcribe to Captions – funkcja ta opiera się na wytrenowanym przez Apple modelu językowym, który analizuje wypowiedzi słyszalne w ścieżce dźwiękowej i pozwala na automatyczne generowanie napisów na osi czasu. Cieszycie się, że będziecie mieć mniej pracy? Nie tak szybko, jak na razie Transcribe to Captions działa wyłącznie w języku angielskim i trudno przewidzieć, kiedy (i czy w ogóle) doczeka się obsługi języka polskiego.

Przestrzenne video w Final Cut Pro 11

Premiera gogli VR Apple Vision Pro wymusiła także powstanie odpowiedniego sprzętu oraz zmiany w oprogramowaniu. Przestrzenne video można nagrywać aparatem Canon R7 z jednym z dwóch specjalnych obiektywów stereoskopowych oraz smartfonami iPhone 15 Pro/Pro Max oraz iPhone 16 we wszystkich wersjach. Odpowiednie zmiany musiały rzecz jasna zajść także w oprogramowaniu do edycji video i Final Cut Pro 11 jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Program pozwala na import nagrań 3D, dodawanie efektów, korekcję barwną przestrzennych klipów, dodawanie napisów i oczywiście korekcję głębi nagrań i tytułów.

Final Cut Pro 11 oferuje szereg narzędzi oszczędzających czas i ułatwiających montaż. Optymalizacja pod kątem najnowszych układów Apple Silicon poozwala na przetwarzanie większej ilości strumieni 4K i 8K w formacie ProRes i maksymalnej jakości, narzędzie Motion pozwala na tworzenie napisów 2D i 3D z efektami wizualnymi, edycja Multicam umożliwia sprawne łączenie i synchronizację ujęć z wielu kamer i przełączanie między nimi. Magnetic Timeline z kolei pozwala na bezścieżkową edycję materiałów, swobodne dodawanie i zmianę kolejności klipów bez ryzyka utraty synchronizacji obrazu i dźwięku.

Nowa wersja Final Cut Pro także dla iPada

Tutaj rewolucji nie ma, ale nowości nie brakuje. Zoptymalizowano pracę na dotykowym ekranie, funkcja Enhance Light and Color pozwala w jednym kroku poprawić kolorystykę, balans kolorów, kontrast i jasność wideo lub zdjęć, a do tego jest zoptymalizowana pod kątem formatów SDR, HDR, RAW i Log. Rysowanie na żywo pozwala dodać dodatkowe animacje i efekty rysunkowe i malarskie do nagrań. Program wzbogacony został także o nową bibliotekę efektów, przejść i presetów do edycji kolorów i dźwięku.

Final Cut Camera 11

Final Cut Camera 11 rywalizuje z Blackmagic Camera o miano najlepszej profesjonalnej aplikacji do nagrywania filmów na iPhonie. Najnowsza odsłona pozwala rejestrować nagrania Log w formacie HEVC, na jednym urządzeniu lub w trybie Multicam. Podczas nagrywania w formacie Log na podgląd można nałożyć LUT SDR lub HDR. Aplikacja zyskała wskaźniki położenia (pochylenia i przechyłu) oraz siatkę dostępną podczas rejestrowania obrazu z góry.

