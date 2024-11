Apple Intelligence już dostępne. W pewnym sensie.

Apple Intelligence trochę jest, a trochę jej nie ma

Choć od wczoraj Apple Intelligence jest już oficjalnie dostępne wraz z aktualizacjami iOS 18.1, iPadOS 18.1 i macOS 15.1 Sequoia, to rzeczywistość niestety nie wygląda zbyt różowo. Udostępniony zestaw funkcji jest daleki od tego, co Apple obiecywało w czerwcu 2024 roku, co więcej, i tak trzeba się wpisać na listę oczekujących i… cierpliwie poczekać. Jeśli oczywiście mieszkasz w USA.

Światowa premiera Apple Intelligence wg Tima Cooka

Dopiero w grudniu Apple planuje rozszerzyć dostęp dla innych krajów angielskojęzycznych (Wielka Brytania, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Irlandia i RPA). W kwietniu natomiast dostęp do Apple Intelligence otrzymają użytkownicy z Unii Europejskiej, nie oznacza to jednak, że dostępne będą odpowiednie wersje językowe – można liczyć tylko na język francuski, włoski, niemiecki, portugalski i hiszpański. Nie wiadomo kiedy i czy w ogóle Apple planuje udostępnić język polski.

Źródło: Apple

Co potrafi Apple Intelligence w tej chwili?

Dostępny od wczoraj zestaw funkcji obejmuje:

Narzędzia pisania z funkcjami korekty i przeredagowywania

Ulepszoną Siri, która wypiękniała, zmądrzała i nauczyła się sztuki konwersacji

Narzędzia SI w aplikacji Zdjęcia, w tym wyszukiwanie za pomocą języka naturalnego w zdjęciach i filmach, oraz funkcja Oczyść, dzięki której można usunąć ze zdjęć zbędne elementy bez naruszania integralności obrazu.

Poczta otrzymała Wiadomości priorytetowe, a skrzynka odbiorcza może wyświetlać podsumowania maili bez konieczności ich otwierania i streszczać długie wątki. Dostępne są też sugestie szybkich odpowiedzi na bazie wykrytych w treści pytań.

Aplikacje Notatki i Telefon pozwalają na nagrywanie dźwięku oraz późniejszą transkrypcję i streszczanie zawartości

Apple Intelligence może podsumowywać treść długich powiadomień

Plany na przyszłość

W niedalekiej przyszłości Apple Intelligence wzbogacona zostanie o integrację z ChatGPT, obsługę unikatowych Genmoji, tworzonych na podstawie zdjęć i słownego opisu, obiecująco zapowiada się Image Playground, w którym można będzie z prostych szkiców stworzyć atrakcyjne wizualnie zabawne obrazy. Narzędzia pisania zyska większe możliwości przeredagowywania, pojawią się także narzędzia do analizy wizualnej w aparacie fotograficznym.

To wszystko oczywiście na razie możemy i będziemy mogli tylko pooglądać przez szybkę. Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem polska wersja Apple Intelligence nie podzieli losu polskiej Siri…