Wyjątkowe promocje od ARCTIC na Black Friday. Nie zwlekaj, tylko ulepsz swój komputer za grosze!

Jeśli firma jest w stanie utrzymać się na rynku przez całe 23 lata i niezmiennie zaskakiwać pozytywnie swoim sprzętem, to możecie być pewni, że nie zawiedziecie się na jej produktach. ARCTIC jest właśnie taką firmą i niezmiennie specjalizuje się w produkcji wszystkiego, co ma utrzymać wasze komputery w przyjaznym dla wysokiej wydajności chłodzie. Nieważne, czy szukacie akurat chłodzenia wodnego, tradycyjnej wieży z wentylatorami, którą przykręcicie w samo serce płyty głównej, czy może przymierzacie się do usprawnienia przepływu powietrza w waszych obudowach. W ofercie ARCTIC znajdziecie wszystko, czego potrzebujecie, a choć na potwierdzenie tego mamy całą masę testów, to specjalnie dla was wybraliśmy trzy konkretne sprzęty, które są szczególnie warte uwagi.

Chłodzenie wodne do zadań specjalnych, czyli ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB (White)

Rzymska cyfra trzy w nazwie tego chłodzenia wodne, to nie kaprys producenta, a wskazanie, że Liquid Freezer dorobił się już trzeciej generacji. Wyobrażacie to sobie? Firma stworzyła przed laty konkretne chłodzenie, sprzedawała go w niezliczonych egzemplarzach, a następnie zbierała dane od klientów i testerów, aby iteracyjnie ulepszać swój model. Zrobiła to już nie raz, a dwa razy, czego przejawem jest Liquid Freezer III 360 A-RGB, oferujący jeszcze lepszą wydajność chłodzenia i niezmiennie efektowne podświetlenie A-RGB.

Liquid Freezer III 360 A-RGB to idealne chłodzenie wodne w samym montażu, bo jako przykład modelu AIO, wystarczy je tylko wyciągnąć z pudełka i przykręcić do obudowy oraz podstawki procesora (AM5/AM4/LGA1851/LGA1700 oraz LGA1200/LGA115X z zestawem montażowym), aby schłodzić nawet najwydajniejsze układy Core oraz Ryzen. Producent zadbał o to, aby każdy procesor doczekał się specjalnie zaprojektowanego gniazda montażowego dla idealnego przewodnictwa cieplnego, a do tego ulepszył zarówno autorską pompkę płynu chłodzącego, jak i wentylatory rozpraszające ciepło z radiatora. O to rozpraszanie walczą łącznie trzy wentylatory Freezer III na chłodnicy, ale ARCTIC dorzucił do tego chłodzenia czwarty, dodatkowy wentylator o średnicy 60 mm, który znalazł się na pompce i odpowiada za chłodzenie sekcji zasilania. Projektanci zadbali nawet o to, abyśmy mogli dostosowywać osobno działanie pompy, trzech głównych wentylatorów i tego czwartego, dodatkowego.

Tradycja i zero cieczy, czyli powietrzne chłodzenie ARCTIC Freezer 36 A-RGB (Black)

Opisany wcześniej wodny system chłodzenia, to sprzęt do zadań specjalnych, a tym samym przeznaczony przede wszystkim do najwydajniejszych procesorów na rynku. Problem w tym, że chłodzenia wodne są drogie i niepotrzebne aż tak w przypadku mniej wydajnych układów, ale na szczęście nadal możemy postawić na stare i dobre systemy powietrzne. Te nie uciekają się do cieczy, aby utrzymywać procesory w niskiej temperaturze i składają się od dekad z trzech głównych elementów.

W tym chłodzeniu wszystko zaczyna się od stopki, która ma bezpośredni kontakt z odpromiennikiem ciepła procesora i transferuje ciepło z niego prosto do radiatora w formie wieży za pośrednictwem specjalnych ciepłowodów. Tam z kolei największą rolę odgrywają wentylatory, które rozpraszają ciepło z finów radiatora. Takim właśnie przykładem chłodzenia dla procesora jest ARCTIC Freezer 36 A-RGB (Black) z dwoma preinstalowanymi wentylatorami 120 mm i specjalnie zaprojektowanym radiatorem. To nie byle kawał aluminium, a dzieło stworzone na bazie całych dekad produkcji chłodzeń powietrznych.

ARCTIC Freezer 36 A-RGB (Black) zamontujecie w większości obudów i schłodzicie nim wszystkie procesory z ostatnich generacji, jako że ten model zachowuje kompatybilność z gniazdami AM5/4 oraz LGA1851/1700/1200/115X (w kilku przypadkach może wymagać dodatkowego zestawu montażowego). Chociaż w zestawie znajdziecie już dwa montowane w beznarzędziowy sposób wentylatory, to ich wymiana nie będzie żadnym problemem, a za to akurat producentowi należy się uznanie.

Zadbaj wreszcie o ten przepływ! Czyli ARCTIC P12 PWM PST A-RGB (Black)

Dobrze jest mieć dobre… flow. Zwłaszcza gdy to flow tyczy się powietrza w obudowie, bo im lepiej wasza obudowa zasysa zimne i wyrzuca ciepłe powietrze, tym niższą temperaturę utrzymują nie tylko najważniejsze podzespoły komputera, ale też te poboczne, takie jak dyski oraz sekcje zasilania. W praktyce dobrze poprowadzony obieg powietrza w obudowie komputera jest w stanie znacznie wpłynąć na prędkość obracania się wentylatorów chłodzenia karty graficznej i procesora, obniżając ją, a tym samym zmniejszając generowany hałas. Jaki więc wentylator wybrać? Ano na przykład ARCTIC P12 PWM PST A-RGB, który rozkręca się do 2000 obrotów na minutę, nie generuje nadmiernego hałasu dzięki hydrodynamicznemu łożysku i gumowym podkładkom antywibracyjnym. Nie brakuje w nim nawet zaawansowanego podświetlenia, więc możecie być pewni, że z łatwością dostosujecie efekt jego diod, dzięki obsłudze A-RGB.

Jeśli więc składacie nowy komputer, chcecie ulepszyć chłodzenie aktualnego zestawu albo po prostu nadszedł u was akurat najwyższy czas na wymianę wentylatorów na obudowie lub chłodzenia komputera, to w ofercie ARCTIC znajdziecie nie byle jaki sprzęt. W ten sprzęt można bowiem zaufać i kupić sobie wiele lat nie tylko niskich temperatur, ale też spokoju. No, pamiętajcie tylko, żeby podczas montażu odlepić naklejkę zabezpieczającą stopkę chłodzenia procesora i upewnić się, czy aby na pewno “tak” ustawiony wentylator będzie poruszał masami powietrza w odpowiedni sposób.