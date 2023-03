Test wentylatora Arctic P12 Max

Specyfikacja Arctic P12 Max

Wymiary: 120 x 120 x 25 mm

Maksymalna prędkość: 3300 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 81,04 CFM

Maksymalne ciśnienie: 4,35 mmH2O

Maksymalna głośność: 0,6 Sone

Cena: ok. 60 zł

Wygląd i opis Arctic P12 Max

W zestawie są tylko śrubki – nie ma kompletnie niczego innego dołączonego. Warto jednak zwrócić uwagę na jedną rzecz na pudełku – 6-letnią gwarancję producenta. Jest to naprawdę spory czas, który może gwarantować dobrą jakość produktu.

Śmigło ma 5 łopatek o kształcie poprawiającym przepływ powietrza oraz ciśnienie. Widać to po specyfikacji: 81,04 CFM i 4,35 mmH2O mogą robić małe wrażenie. Choć z pewnością wysokie parametry to również zasługa aż 3300 RPM. Warto też zauważyć, że końcówki łopatek są ze sobą połączone. Na bokach wentylatora znajdują się antywibracyjne nakładki. Zastosowanym łożyskiem jest podwójne łożysko kulkowe. Arctic deklaruje maksymalną głośność na poziomie 0,6 Sone.

Z wentylatora wychodzi 400 mm kabel z końcówką 4-pin PWM. Co ważne Arctic P12 Max pracuje półpasywnie. Przy sygnale PWM poniżej 5% zatrzymuje się i włącza dopiero, jak sygnał wzrośnie. Powinno to wyciszyć cały zestaw w spoczynku.

Wentylator jest cały czarny i ma jedynie szare nakładki antywibracyjne. W obudowie z oknem on zniknie i nie będzie się niczym wyróżniał. Natomiast jeśli nie zależy Wam na podświetleniu to nie ma na co zbytnio narzekać.

Jak przeprowadziłem testy?

W testach wykorzystałem anemometr Voltcraft PL-130AN oraz decybelomierz Voltcraft SL-100.

Wentylator umieściłem w tubie o długości 250 mm i średnicy 75 mm. Na drugim końcu tuby został zainstalowałem anemometr. Wyniki zanotowałem po ustabilizowaniu się przepływu.

Testy głośności wykonałem z odległości 200 mm, głośność tła była równa 33 dBA.

Testy Arctic P12 Max

Wydajność na 3300 RPM i 2400 RPM jest fantastyczna. W szczególności te pierwsze obroty gwarantuje wyniki znacznie wyższe od konkurencji, a przy drugich również jest świetnie. Wentylator zajmuje dwa pierwsze miejsce w naszym zestawieniu, więc bez wątpienia wydajność stoi na najwyższym poziomie. Pryz 1600 RPM śmigło wypada również dobrze lekko wyprzedzając choćby Pure Wings 2 140 mm przy takich samych obrotach. Choć akurat przy tych obrotach można znaleźć lekko wydajniejsze konstrukcje.

Tak wysoka wydajność musi iść w parze ze słabą kulturą pracy. Przy 3300 RPM jest naprawdę głośno, choć miałem w testach jeszcze głośniejsze śmigło. Nie jest też aż tak źle, jak się spodziewałem (obstawiałem około lub nawet więcej niż 60 dBA). 2400 RPM to również głośna praca, ale cichsza od wolniejszej konkurencji, więc też nie jest źle. Przy 1600 RPM wentylator działa już cicho i raczej nie powinien Wam przeszkadzać.

Test Arctic P12 Max – podsumowanie

Arctic P12 Max to wentylator nastawiony na wydajność. Przy maksymalnych obrotach i 2400 RPM zajął dwa najwyższe miejsca w naszym rankingu, więc bez wątpienia ciężko o coś wydajniejszego. Zostało to okupione wysoką głośnością, choć też jak na tak wysokie RPM nie jest źle. Przy niższych obrotach śmigło jest ciche, ale też wydajność jest znacznie niższa. Wentylator jest również dobrze wykonany i oferuje półpasywny tryb działania.

Testowane śmigło przeznaczone jest więc dla osób, którym zależy na jak najniższych temperaturach kosztem kultury pracy. Jeśli do nich należycie, to w cenie ok. 60 zł (wentylator powinien kosztować 13 euro) nie znajdziecie niczego ciekawszego.