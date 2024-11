Aria w Operze, czyli sztuczna inteligencja na jedno kliknięcie

Do czego można wykorzystać SI w przeglądarce? Teoretycznie do wszystkiego – na przykład zdobywania informacji, tworzenia grafik na zawołanie, wykonywania obliczeń, prezentowania wzorów, a nawet pisania tekstów. Dzięki Operze nie musisz nigdzie się logować ani płacić subskrypcji. Aria jest dla każdego!

Aria to sztuczna inteligencja zawsze na czasie

Wypada zacząć od wyjaśnienia, że o tym, co potrafi SI oraz jak aktualne ma informacje, decyduje aktualność używanego modelu językowego. Opera postawiła sobie za cel bycie na bieżąco i trudno byłoby jej cokolwiek zarzucić. Aria cały czas otrzymuje aktualizacje, zaś najnowszą w momencie pisania tego tekstu jest aktualizacja modelu do tworzenia grafik z Imagen2 na Imagen3, który Google wykorzystuje m.in. w swoim modelu Gemini.

Potrzebujesz jakiejś grafiki ad hoc do tekstu czy posta na FB? Poproś Arię, aby ją stworzyła. Kilka-kilkanaście sekund i wszystko gotowe. Prompty wpisujesz po polsku, co jeszcze bardziej ułatwia zadanie. Możesz nawet popełnić literówkę – Aria i tak Cię zrozumie.

Generowanie to nie wszystko. Aria także pomoże w zidentyfikowaniu miejsca lub osoby na grafice, a gdy rozpozna – zaprezentuje dokładny opis, dzięki czemu nie musisz samodzielnie szukać informacji.

Ale skoro SI może nam generować obrazy, to czemu nie miałaby również treści? Tutaj wystarczy wpisać, co się tylko chce, a następnie wybrać spomiędzy licznych opcji dostosowania treści do zamysłu. Jako przykład niech posłuży nam tekst o… wykorzystaniu SI w przeglądarce Opera. Bez wyznaczania ilości znaków Aria napisze nam tyle, ile uważa za stosowne. Ale… gdy po wygenerowaniu tekstu klikniesz na “Komponuj”, otwiera się przed Tobą ogrom możliwości!

Aria może napisać dla Ciebie treść e-maila na wskazany temat, post na blogu, esej, artykuł, a nawet przemówienie! Można ustalić także ton oraz ustalić długość. Ilość opcji po prostu oszałamia, a samo ich testowanie to świetna zabawa!

Opera Cię nie śledzi, Aria również nie będzie

Co jest najlepsze w tym wszystkim? W przypadku wielu modeli językowych dostęp wymaga logowania lub podania swoich danych w ten czy inny sposób. Aria tego nie potrzebuje. Owszem, możesz zalogować się do przeglądarki, ale nie jest to wymóg. Możesz używać jej i bez logowania, a jedyną różnicą będzie brak zapamiętywanych prac. Masz jednak pewność, że nikt nie podejrzy, do czego ją wykorzystujesz. Prywatność gwarantowana!

Co jest istotne, takie same możliwości daje Aria na komputerze, jak i na telefonie. Krystian Kolondra, wiceprezes wykonawczy ds. przeglądarek i gier w Operze, powiedział:

Uważamy, że sztuczna inteligencja powinna być dostępna dla każdego, a ta zmiana sprawia, że ​​użytkownicy mogą łatwiej korzystać z zalet Arii

I tak właśnie jest. Ale Opera nie osiada na laurach – Aria wykorzystuje silnik AI Composer, który wybiera najbardziej odpowiedni model (GPT lub Gemini) do obsługi zapytań użytkowników. Firma zainwestowała również w klaster danych AI zasilany zieloną energią w Islandii, który jest jednym ze 100 najlepszych superkomputerów na świecie , aby wspierać projekty skoncentrowane na SI.

Efekty? Każdy może przekonać się o nich samemu, pobierając przeglądarkę Opera z tej strony. I warto to zrobić, bowiem nawet bez używania sztucznej inteligencji ma ona do zaoferowanie szereg praktycznych rozwiązań przy codziennym przeglądaniu internetu. Dlatego jeśli jeszcze nigdy nie zdarzyło Ci się korzystać z tej przeglądarki – czas najwyższy to zmienić już dzisiaj!