ASRock zaskakuje i rzuca na rynek aż 19 nowych zasilaczy

Zasilacz to jeden z najważniejszych komponentów każdej maszyny, bez którego nie mogłaby ona funkcjonować. Dlatego wybór właściwego stanowi kluczową kwestię, przekładającą się na sprawne funkcjonowanie komputera. Propozycje ASRock zapewnią odpowiednią ilość mocy w każdej sytuacji.

Co ASRock przygotował dla użytkowników?

Zasilacze ASRock są w pełni zgodne z najnowszymi standardami Intel ATX 3.1 i PCIe 5.1, obsługując szczytowe obciążenia mocy od 200% do 235%. Dzięki temu użytkownicy otrzymują stabilne rozwiązania zasilania dla przyszłych technologii. Wyposażone w natywne kable 12 V-2×6 i wyjście jednoliniowe mogą dostarczyć do 600 W mocy. Pozwoli to sprostać wysokim wymaganiom mocy kart graficznych klasy premium nowej generacji.

Dwukolorowa konstrukcja 16-pinowych złącz umożliwia szybką identyfikację, zapewniając prawidłowe włożenie do gniazda zasilania GPU. Ponadto modele Taichi i Phantom Gaming są wyposażone we wbudowany czujnik NTC, który monitoruje temperaturę złącza w czasie rzeczywistym, aktywując tryb ochrony, jeśli temperatura przekroczy bezpieczne granice, zapewniając bezpieczeństwo i stabilność systemu.

Flagowy zasilacz serii Taichi jest certyfikowany pod kątem wydajności 80 PLUS i Cybenetics Titanium, a także otrzymał certyfikat Cybenetics LAMBDA A+ ultra-quiet. Dostępne w wersjach 1650 W i 1300 W zasilacze są wyposażone w kable modułowe, w tym dwa natywne PCIe 12 V 2×6. Zostały zbudowane z wysokiej jakości komponentów, takich jak japońskie kondensatory Infineon CoolMOS i SiC SBD, a co ciekawe – są objęte aż dziesięcioletnią gwarancją.

Zaprojektowane dla entuzjastów gier zasilacze serii Phantom Gaming łączą w sobie elegancką estetykę z zaawansowaną technologią, zapewniając wyjątkowe wsparcie dla maszyn gamingowych. Ta seria oferuje szereg opcji mocy – 1600 W, 1300 W, 1000 W, 850 W i 750 W. Dzięki certyfikatowi wydajności 80 PLUS Gold i Cybenetics Platinum & Gold, a także certyfikatowi akustycznemu LAMBDA A, gwarantuje doskonałą wydajność energetyczną i cichą pracę. Zasilacze Phantom Gaming mają w pełni modułową konstrukcję i natywne złącza 12 V-2×6, najwyższej jakości kondensatory oraz 10-letnią gwarancję.

Zasilacz serii Steel Legend oferuje opcje 1000 W, 850 W, 750 W i 650 W, dostępne w kolorach Steel Black i Steel White, idealnych do popularnych systemów. Podobnie jak Phantom Gaming, mają certyfikat 80 PLUS Gold, ocenę Cybenetics Platinum & Gold, a także certyfikat akustyczny LAMBDA A+/A/A-. Kompaktowa obudowa o grubości 150 mm i w pełni modułowa konstrukcja płaskiego kabla ułatwiają instalację i bezproblemowe zarządzanie kablami, co poprawia przepływ powietrza w celu optymalnego chłodzenia systemu. Dzięki wysokiej jakości kondensatorom i 10-letniej gwarancji ASRock zasilacz serii Steel Legend jest w stanie zapewnić zasilanie dla systemów nowej generacji.

Ostatnia seria, Challenger, została stworzona dla użytkowników dbających o wartość, oferując modele 80 PLUS Gold w opcjach 850 W, 750 W i 650 W, a także modele 80 PLUS Bronze w opcjach 750 W, 650 W i 550 W. Te zasilacze zapewniają stabilne, wydajne zasilanie i są wyposażone w wentylatory łopatkowe 120 mm zapewniające wyjątkowe chłodzenie i cichą pracę. Zalety to płaskie, twarde kable ułatwiające instalację i 5-letnia gwarancja.

Niestety, ceny żadnego z zasilaczy nie zostały podane, ale mają one trafić w najbliższym czasie na rynek, a więc przekonamy się o nich w praktyce.