Biały Steam Deck – gratka dla kolekcjonerów. Premiera już niedługo

Tym razem firma zdecydowała się na połączenie bieli i szarości obudowy oraz przycisków. Jedyny akcent kolorystyczny to czerwony przycisk zasilania. Valve dorzuca do tej edycji ekskluzywne etui, które będzie pasować do białego wyglądu urządzenia przenośnego oraz białą ściereczkę czyszcząca z mikrofibry. A jak prezentuje się specyfikacja techniczna?

Steam Deck w edycji limitowanej

Jak podaje Valve, zeszłoroczna edycja specjalna była eksperymentem, który miał sprawdzić zainteresowanie rynku takimi niestandardowymi rozwiązaniami. Okazała się strzałem w dziesiątkę, choć była dostępna tylko w wybranych rejonach świata. Wydanie białe będzie dostępne globalnie, a do sprzedaży wejdzie o północy z 18 na 19 listopada czasu polskiego. Cena to 3 249 zł.

Pod względem specyfikacji technicznej nie ma zaskoczeń – otrzymujemy to samo, co w edycji OLED, którą Valve zaczęło oferować w zeszłym roku. A więc w obudowie znajdziemy procesor APU AMD Zen 2 (4 rdzenie/8 wątków) z grafiką RDNA 2, 16 GB pamięci RAM, dysk SSD NVMe o pojemności 1 TB, wyświetlacz OLED HDR o rozdzielczości 1280 x 800, częstotliwość odświeżania 90 Hz, baterię 50 Wh, która może działać do 12 godzin w zależności od obciążenia, a także resztę funkcji sprzętowych.

Kolor biały jest estetyczny, ale z pewnością będzie magnesem na brud, co może tłumaczyć obecność szmatki z mikrofibry. Jeśli interesuje Cię ten model, są dwa obostrzenia dotyczące jego zakupu. Pierwsze – na jedno konto Steam można nabyć tylko jeden egzemplarz. Drugie – zakupu można dokonać poprzez konto, które istnieje już pewien czas. W ten sposób Valve chce ograniczyć możliwości spekulantów, którzy zakładaliby konta tylko w celu zakupu urządzenia, a następnie odsprzedawaniu go z zyskiem.

Biały Steam Deck pojawi się w limitowanej ilości, a gdy zapasy się wyczerpią, nie będzie już produkowany. Niestety – liczby tych zapasów nie podano. Jeśli interesuje Cię Steam Deck i chcesz mieć pewność otrzymania swojego egzemplarza, śledź tę stronę. Premiera już za niecały tydzień!