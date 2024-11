Widzieliście te promocje Canona? Black Friday wjechał na bogato

Canon Zoemini S2, czyli aparat w drukarce, czy… odwrotnie?

Canon Zoemini S2 to odpowiedź na popularnego Instaxa i mam nadzieję, że nikt mnie nie skróci o głowę za to określenie, ale chyba trudno o lepsze zobrazowanie aparatu natychmiastowego z funkcją drukowania zdjęć.

Zoemini S2 to jest właśnie aparat, za pomocą którego od razu możemy wydrukować wykonane fotografie. Jednorazowo jesteśmy w stanie wykonać 10 wydruków na papierze fotograficznym Canon Zink w rozmiarze 2 x 3 cale. Jeśli skończy nam się papier, a nie mamy ze sobą zapasowego, zdjęcia możemy zapisać na później na karcie pamięci microSD. Sam akumulator aparatu wystarcza na wydrukowanie 25 zdjęć, a wydruk pojedynczej fotografii trwa ok 50 sekund.

Urządzenie jest malutkie i z łatwością mieści się w kieszeni. Ma wymiary 121 x 80,3 x 22,4 mm i waży 188 gramów, więc mniej niż współczesne smartfony. Aparat ma rozdzielczość 8 Mpix i jasny obiektyw (f/2.2) szerokokątny, wbudowaną lampę błyskową oraz lampę pierścieniową i lusterko, dzięki czemu łatwo zrobimy nim selfie. Jeśli chcemy mieć dokładniejszy podgląd kadru, możemy sparować aparat ze smartfonem i mieć podgląd na ekranie telefonu.

Czy nie prościej zrobić zdjęcie smartfonem? Zazwyczaj tak, ale o takim zdjęciu szybko zapominamy, ląduje w gąszczu setek innych. Wydrukowane zdjęcie cały czas ma w sobie tę magię i potrafi być o wiele cenniejszą pamiątką.

Canon Zoemini 2 to drukujące przedłużenie smartfonu

Powiedzmy, że jednak upieracie się, że wolicie robić zdjęcia smartfonem. Ok, Wasz wybór, ale nadal będę się upierać, że wydrukowane zdjęcie to cenna i ważna pamiątka. Czy możemy to jakoś połączyć?

Canon Zoemini 2, czyli Zoemini bez S to drukarka, ale bez funkcji aparatu. Urządzenie nieco mniejsze – 120 x 84 x 21,5 mm i lżejsze – 177 gramów, ale o tych samych możliwościach wydruku. Jednocześnie przyjmuje 10 arkuszy papieru Canon Zink, drukuje jedno zdjęcie w ciągu niecałej minuty i na pojedynczym ładowaniu pozwala na wykonanie 10 wydruków. W razie potrzeby akumulator naładujemy do 50% w niecałe 20 minut i wystarczy nam do tego powerbank obsługujący Quick Charge.

Wydrukowane zdjęcia mają wymiary 2 x 3 cale, więc są idealne do przyklejenia w dowolnym miejscu, schowania ich do portfela lub etui smartfonu. A skoro przy smartfonie jesteśmy, to do wydruku zdjęć potrzebujemy jedynie aplikacji mobilnej oraz sparowania go z drukarką. Aplikacja Canon Mini Print służy nie tylko do drukowania, ale też za jej pomocą możemy edytować zdjęcie przed wydrukiem czy nawet stworzyć kompozycję w postaci kolażu zdjęć lub małych naklejek o średnicy 33 mm. Świetna sprawa!

Canon Selphy QX20 dla lepszej jakości zdjęć

Drukarka Zoemini 2 jest idealna do szybkich zdjęć wykonanych smartfonem, gdzie bardziej niż wysoka jakość liczy się zwykła rozrywka tu i teraz. Dla nieco bardziej wymagających użytkowników mamy Canon Selphy QX20.

Ponownie jest to przenośna drukarka, ale oferująca druk termosublimacyjny wyższej jakości, dzięki czemu zdjęcia mają lepsze, bardziej nasycone kolory, a ich trwałość to nawet 100 lat(!). Wydruki możemy robić w dwóch rozmiarach i kształtach – kwadratu lub karty. Albo w formie klasycznych zdjęć, albo też formie gotowych do wykorzystania naklejek. Wystarczy, że wykorzystamy do tego papier samoprzylepny. Czas wydrukowania jednego zdjęcia to ok 40 sekund.

Drukarka jest malutka, ma wymiary 102,2 x 145,8 x 32,9 mm i waży ok 455 gramów (plus papier i kaseta z atramentem), więc bez problemu zawsze możemy mieć ją ze sobą, nawet w niedużej torbie. Wydruk zlecamy urządzeniu prosto z aplikacji mobilnej Selphy Photo Layout, której możemy używać jako edytor zdjęć oraz do tworzenia różnych dodatkowych efektów. Połączenie ze smartfonem jest bardzo szybkie, bo wykorzystywane jest Wi-Fi, a drukarkę łatwo naładujemy przez port USB-C.

Canon Selphy CP1500 poleca się na imprezy i spotkania rodzinne

Tak, nadal uważam, że wydrukowane zdjęcia mają to coś i drukarka Canon Selphy CP1500 wydaje mi się idealna na świąteczne spotkania. Sam w trakcie Świąt zawsze robię sporo zdjęć, które jeszcze tego samego lub kolejnego dnia edytuję, oglądamy je i… gdzieś zalegają na dysku. A mając Selphy CP1500 mógłbym je od razu wydrukować.

Drukarka jest większa od młodszego brata QX20 i ma wymiary 182 x 58 x 133 mm i waży 850 gramów. Nie ma wbudowanego akumulatora, musimy podłączyć ją do zasilania, ale w zamian dostajemy o wiele większe możliwości. Zdjęcia możemy przesłać za pomocą Wi-Fi albo wykorzystać do tego dowolny nośnik USB lub kartę pamięci SD. Nie potrzebujemy łącznika w postaci dodatkowe aplikacji, bo wszystkie parametry wydruku możemy wprowadzić za pomocą dostępnego ekranu. Wydrukowane zdjęcie może mieć większe rozmiary, bo 100 x 148 mm, czyli prawie klasyczne 10 x 15 cm, a czas wydruku to tylko 41 sekund. W razie potrzeby fotografie mogą być znacznie mniejsze i minimalny rozmiar to 22 x 17,3 mm i tak, to również mogą być naklejki.

Canon Selphy CP1500 to idealne rozwiązanie dla każdego, kto chciałby mieć dostęp do drukowania zdjęć w nieco poważniejszym formacie, a jednocześnie chciałby to robić w niemal dowolnym miejscu. Tak długo, jak jest w nim dostępne źródło prądu.