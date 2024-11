Black Week w Plusie – zgarnij smartfon w niższej cenie

Plus obniża ceny smartfonów z okazji Black Week

Black Week już niedługo, a to oznacza masę promocji i obniżek. To idealny moment, by zakupić nowy sprzęt taniej, przygotowując wcześniej świąteczne prezenty i trochę przy tym oszczędzając. Miłośnicy technologii mogą zajrzeć do Plusa, bo zielony operator obniżył ceny kilku smartfonów i smartwatchy, zarówno topowych modeli, jak i tych bardziej budżetowych, każdy więc powinien znaleźć coś dla siebie. Wybrane urządzenia dostępne są z rabatem i w ratach 0%.

Oto lista sprzętów dostępnych w ramach promocji na plus.pl:

Samsung Galaxy A55 5G 8/128 GB – 1498,6 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 124,8 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1998,76 zł),

– 1498,6 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 124,8 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1998,76 zł), Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 12/256 GB – 4998,88 zł, 499 zł na start oraz 12 rat po 374,99 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 6598,96 zł),

– 4998,88 zł, 499 zł na start oraz 12 rat po 374,99 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 6598,96 zł), Oppo Reno12 5G 12/256 GB – 1498,96 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 124,83 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1999 zł),

– 1498,96 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 124,83 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1999 zł), Oppo Reno12F 5G 8/256 GB – 998,8 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 83,15 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1198,84 zł),

– 998,8 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 83,15 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1198,84 zł), realme 12X 5G 6/128 GB – 598,96 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 49,83 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 799 zł),

– 598,96 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 49,83 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 799 zł), Huawei Watch GT4 41mm Elegant – 998,92 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 83,16 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1399 zł),

– 998,92 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 83,16 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1399 zł), Huawei Watch GT4 46mm Active – 718,96 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 59,83 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1018,96 zł).

Pamiętajcie, że oferty te obowiązują do wyczerpania zapasów, a okazje sprzętowe czekają na was również w sklepach stacjonarnych. Po wszystkie szczegóły i pełne portfolio urządzeń polecamy zajrzeć na plus.pl/blackweeks.pl.