Chcesz płacić mniej za prąd i myślisz o umowie z ceną dynamiczną? Możesz na tym wyjść jak Zabłocki na mydle

Na wszelkie możliwe sposoby próbujemy walczyć z cenami prądu, a te w Polsce należą do wyjątkowo wysokich. Najwięksi dostawcy energii przekonują, że możemy to zrobić za pomocą nowych umów z taryfami dynamicznymi, w których to cena prądu będzie zmienna i zależna od cen energii na rynku. Teoretycznie taka nowość mogłaby nam przynieść pewne oszczędności, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Przed pochopnym podpisywaniem tego typu umów przestrzega Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Urząd Regulacji Energetyki stara się edukować obywateli o specyfice takiej zmiany.