Chińczycy zapolują na duchy. Pomoże im w tym gigantyczny detektor ukryty 700 metrów pod ziemią

Owe cząstki elementarne stanowią nie lada zagwozdkę dla naukowców. W poznawaniu ich sekretów pomoże ogromnych rozmiarów obserwatorium. 12-piętrowy obiekt jest zlokalizowany na głębokości 700 metrów, dzięki czemu ma być zabezpieczony przez promieniowaniem kosmicznym. To największy tego typu detektor na całym świecie.

Dlaczego neutrina porównuje się czasami do duchów? Wszystko przez ich tajemniczą naturę i ogromną nieuchwytność. Aspekty te są konsekwencją faktu, że neutrina rzadko oddziałują ze zwykłą materią, którą jesteśmy w stanie zauważyć gołym okiem. W każdej chwili przez nasze ciała przelatują ogromne ilości neutrin – pokonując także znacznie większe obiekty, włącznie z całym planetami.

Jednocześnie poświęcone im badania mogą dostarczyć informacji na temat całego wszechświata, dlatego naukowcy są wyjątkowo zainteresowani tymi cząstkami elementarnymi. W realizacji postawionego celu pomóc ma 12-piętrowa kulą o średnicy wynoszącej 35,4 metra. Dzięki umieszczeniu głęboko pod ziemią taki obiekt będzie wolny od zakłóceń wywoływanych przez promieniowanie kosmiczne.

Detektor JUNO konstruowany przez Chińczyków ma pozwolić na wykrywanie neutrin. Te cząstki elementarne mogą mieć bardzo zróżnicowane pochodzenie

Wewnątrz owej kuli znajdzie się natomiast ciecz w ogromnej ilości 20 000 ton. Jej właściwości sprawią, że będzie rozświetlała się przy kontakcie z neutrinami, co zapewni badaczom rozeznanie w występujących interakcjach. Co ciekawe, powstają one na różne sposoby, takie jak reakcje jądrowe wewnątrz gwiazd, eksplozje w formie supernowych, aktywność reaktorów jądrowych czy rozpad radioaktywny substancji znajdujących się w skałach.

I choć projekt JUNO wstępnie ruszył już w 2015 roku, to uruchomienie detektora neutrin ma być swego rodzaju wisienką na torcie i zwieńczeniem prowadzonych od lat działań. Pełne uruchomienie jest zaplanowane na sierpień przyszłego roku. Fizycy szacują, że każdego dnia możliwe ma być wykrywanie około 40 neutrin reaktorowych, kilku neutrin atmosferycznych, jednego geoneutrina i tysiąca neutrin słonecznych.