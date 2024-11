Uzbroi najlepsze z najlepszych. Chiny mają broń do zadań specjalnych

Zwiększona siła ognia dla myśliwców stealth, czyli jak Chiny ulepszyły pocisk PL-15

Chiny niedawno zaprezentowały znaczną modernizację swojego pocisku powietrze-powietrze PL-15, czyli wersję PL-15E zoptymalizowaną specjalnie dla myśliwców stealth, takich jak Chengdu J-20 i Shenyang J-35. Ten zmodernizowany pocisk został przede wszystkim wyposażony w składane stateczniki, co nie brzmi zbyt rewolucyjnie, ale w praktyce takie właśnie jest. Taki bowiem mechanizm zmniejsza ogólne gabaryty pocisków i tym samym zwiększa to, jak wiele ich sztuk zmieści się w wewnętrznych komorach uzbrojenia samolotów. W przypadku maszyn stealth jest to na wagę złota, bo ich magazyny są kluczowe w utrzymywaniu nie tylko lepszej aerodynamiki, ale też niskiej sygnatury radarowej. Nie bez powodu bowiem latają zwykle bez uzbrojenia podwieszonego pod skrzydłami.

Nowa konstrukcja pocisku PL-15 ma na celu poprawę ofensywnych zdolności myśliwców J-20 i J-35, zwiększając ich ładowność przy jednoczesnym zachowaniu profilu stealth. W przypadku tego pierwszego myśliwca mowa o zwiększeniu liczby pocisków z ledwie czterech do potencjalnie aż sześciu. Jest to o tyle ważne, że same w sobie pociski PL-15 są uważane za jedne z najpotężniejszych na świecie w sektorze pocisków powietrze-powietrze. Wyróżniają się w nim swoim dwupulsowym silnikiem na paliwo stałe, zasięgiem do 300 km w przypadku wersji PL-15 i do 145 km w przypadku PL-15E czy rozwijaniem prędkości powyżej 5 Mach podczas lotu.

Po wystrzeleniu PL-15E zwyczajnie rozwija swoje domyślnie złożone stateczniki i rozpoczyna lot na cel, kierując się na niego z wykorzystaniem aktywnego naprowadzania radarowego ze wsparciem dwukierunkowego połączenia danych. To drugie pozwala pociskowi otrzymywać aktualizacje naprowadzania, co zwiększa jego odporność na zakłócenia i środki przeciwdziałania. Wszystko to buduje podwaliny broni, na którą musiały zareagować niegdyś Stany Zjednoczone, bo to właśnie przez wykorzystywane od 2016 roku pociski PL-15 Amerykanie stworzyli AIM-120D i tworzą aktualnie AIM-260.

Ulepszony PL-15E oraz nacisk Chin na wyposażenie myśliwców stealth w większą liczbę pocisków, podkreślają ciągle zmieniające się dynamiki walk powietrznych. W miarę jak myśliwce stealth zyskują zdolność do przenoszenia różnorodnych pocisków dalekiego zasięgu wewnętrznie, rośnie też ich potencjał do długotrwałego zaangażowania bojowego. Sam debiut PL-15E podkreśla z kolei dążenie Chin do zdobycia przewagi w powietrzu, bo pocisk ten, w połączeniu z myśliwcami takimi jak J-20 i J-35, stawia państwo w pozycji pozwalającej na utrzymanie konkurencyjnej przewagi w nowoczesnej walce powietrznej.