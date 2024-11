Czarny Piątek jeszcze daleko, ale już jest okazja na tańszego iPhone’a 15 Pro

Czarny piątek dotarł do Polski, ale zakupowe szaleństwo nie trwa jeden dzień

Czarny piątek to wynalazek bardzo amerykański, ale w drodze do Europy przestał być właściwie czarnym piątkiem. Bardzo szybko przekształcił się w czarny tydzień, a ostatnio także mówi się o czarnym miesiącu, sieci handlowe bowiem zaczynają kusić promocjami zaraz po Wszystkich Świętych. Podczas czarnego tygodnia czy miesiąca nie brak też ofert, które promocjami są wyłącznie z nazwy – tajemniczych wzrostów cen, które z hukiem spadają, gdy zaczyna się promocja, do poprzedniego poziomu.

Zachowanie odrobiny rozsądku i krytycznego myślenia z pewnością doskonale wpływa na stan naszego portfela, niemniej w listopadzie naprawdę można znaleźć bardzo dobre oferty. Naszą uwagę zwrócił między innymi dostępny na Allegro dla użytkowników SMART telefon Apple iPhone 15 Pro 256 GB w kolorze naturalnego tytanu, który został przeceniony z 5299 zł na 4699 zł, oraz Apple iPhone 15 Pro 512 GB w kolorze białego tytanu, którego cenę obniżono z 5999 zł do 5673,25 zł – za obie oferty odpowiada autoryzowany dealer Lantre.pl.

Czarny miesiąc zaczął już także X-Kom. W ofercie znalazłem między innymi takcie ciekawostki, jak wysokowydajny router Netgear Nighthawk RAXE500, który przeceniony został na 1499 zł – jego normalna cena oscyluje w przedziale 2500-300 zł, klawiaturę Keychron K8 Pro J3, bezprzewodową i z możliwością programowania, w cenie 449 zł. Miłośnicy sprzętu Apple powinni natomiast zwrócić uwagę na zegarki Apple Watch 9 – model 41 mm RED można kupić już za 1449 zł, a większość pozostałych wariantów kolorystycznych za 1499 zł w wersji 41 mm i 1649 zł w wersji 45 mm. Nieźle wypada także Asus Vivobook 15 z procesorem Ryzen R5, który przeceniony został na 1999 zł

Apple Watch Series 9

Prawdziwe zakupowe szaleństwo dopiero przed nami – czarny miesiąc rozkręca się wszak powoli, aż do kulminacji w czarny piątek. Jeśli szukamy konkretnego zakupu albo po prostu polujemy na okazję, w większości sklepów warto jednak śledzić oferty na bieżąco – ciekawostki mogą pojawiać się w najmniej spodziewanych momentach.