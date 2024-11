Nowe narzędzie zniszczenia weszło na rynek. Przeleci 50 km i zniszczy najważniejsze cele

RD-120 Raijin to taki nowoczesny dron kamikadze na sterydach

Podczas wystawy obronnej Euronaval 2024 w Paryżu francuski gigant obronny MBDA we współpracy z firmą Fly-R zaprezentował potężną nową broń – amunicję krążącą RD-120 Raijin. Mowa więc o zaawansowanym technologicznie dronie kamikadze, który jest zaprojektowany do przeprowadzania precyzyjnych uderzeń w autonomiczny sposób. Ma uderzać tak, jak japoński bóg grzmotów, a tak przynajmniej sugeruje nie tylko jego nazwa, ale też przede wszystkim specyfikacja. Mowa nie tylko o liczbach, ale też szczegółach konstrukcyjnych, które podkreślają jego poziom zaawansowania.

Zacznijmy od tego, że dron RD-120 Raijin wyróżnia się kompaktową, ale potężną konstrukcją. W trybie transportowym ten bezzałogowiec ma wymiary jedynie 250 mm szerokości, 255 mm wysokości i 1195 mm długości, co ułatwia jego transportowanie. Jednak po rozłożeniu skrzydeł osiąga imponującą szerokość na poziomie 1215 mm, a to akurat zapewnia mu stabilność i kontrolę nawet podczas manewrów z dużą prędkością. Jednym z unikalnych aspektów konstrukcji tego drona jest zresztą konfiguracja jego skrzydeł w kształcie rombu, która poprawia manewrowość i stabilność dzięki optymalizacji stosunku siły nośnej do oporu. Ten projekt, zmniejszający rozpiętość skrzydeł o jedną trzecią, umożliwia RD-120 Raijin wykonywanie zwrotnych manewrów i podejście do celów pod trudnymi kątami, co czyni go idealnym wyborem do precyzyjnych uderzeń. Skrzydła drona zwiększają również jego zdolności stealth, minimalizując widoczność, hałas i profil termiczny, co z kolei utrudnia przeciwnikowi wykrycie lub przechwycenie urządzenia.

Wydajność jest kolejnym kluczowym aspektem RD-120, co widać po tym, że robiąc użytek z silnika elektrycznego, ten dron może przyspieszyć od prędkości startowej rzędu 95 km/h do prędkości przelotowej 110 km/h, a finalnie rozpędzić się do nawet 270 km/h podczas fazy ataku. Ta elastyczność pozwala mu na szybkie dotarcie do celów oddalonych nawet o 50 km i utrzymanie zdolności operacyjnych przez maksymalnie 45 minut. Nie ważne, czy operacja ma miejsce w dzień, w nocy czy w gęstej mgle – Raijin jest wyposażony w kamery dzienne i nocne, które umożliwiają autonomicznym systemom precyzyjne dobieranie toru lotu, a stanowiącym nad nimi pieczę operatorom bezproblemową ocenę celów bez względu na warunki. Jedynym minusem tego drona jest konieczność wykorzystywania specjalnej wyrzutni w formie systemu wielokrotnego użytku. Jego autonomię w locie uzupełnia możliwość interwencji z ziemi, co pozwala operatorom na weryfikację celów i autoryzację uderzeń. Zaawansowane algorytmy naprowadzania umożliwiają precyzyjne trafienia zarówno w cele stacjonarne, jak i ruchome, co zwiększa adaptacyjność operacyjną drona w zróżnicowanych scenariuszach bojowych.

Przy maksymalnej masie startowej wynoszącej jedynie 5 kg, a w tym ładunku o wadze 1,5 kg, dron Raijin jest niewielki, ale stosunkowo potężny i do tego zdolny do przenoszenia ładunku wybuchowego dostosowanego do różnych typów celów – od lekko opancerzonych pojazdów po wzmocnione struktury. Jako że wykorzystanie amunicji krążącej, takiej jak RD-120, zyskuje coraz większe znaczenie na wojnie, firmy MBDA i Fly-R chcą zaoferować teraz na rynku swój własny dodatek do każdego arsenału wojskowego, odpowiadając tym samym na rosnące zapotrzebowanie na precyzyjne, autonomiczne zdolności uderzeniowe.