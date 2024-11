Najważniejsza baza USA w Europie “zaatakowana”. Myśliwce wzniosły się w przestworza

Niewidzialne zagrożenie, czyli problemy kluczowej bazy NATO w Wielkiej Brytanii

20 listopada 2024 roku nad i w pobliżu bazy RAF Lakenheath, a więc kluczowej bazy Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Wielkiej Brytanii, zaobserwowano kilka dronów. Incydent ten rodzi poważne pytania dotyczące rosnącego zjawiska naruszeń przestrzeni powietrznej wrażliwych instalacji wojskowych na całym świecie. Chociaż dokładna liczba i typy dronów nie zostały do tej pory określone, to Siły Powietrzne USA w Europie i Afryce (USAFE) oficjalnie potwierdziły, że systemy bezzałogowe były aktywnie monitorowane, a baza nie doznała uszkodzeń infrastruktury ani zagrożeń dla personelu.

RAF Lakenheath pełni kluczową rolę jako baza myśliwców taktycznych czwartej i piątej generacji, a w tym F-15E Strike Eagle i F-35A Lightning II, które stanowią istotny element obrony NATO w Europie. Strategiczne znaczenie bazy podkreśla powagę takich naruszeń, a to szczególnie w kontekście zaostrzonych napięć w globalnych operacjach wojskowych. Chociaż przedstawiciele USAFE poinformowali, że obecność dronów nie zakłóciła kluczowych działań, to jednocześnie niepotwierdzone doniesienia sugerują, że w odpowiedzi na nie miało dojść do wystartowania myśliwców F-15E Strike Eagle. Taki ruch (o ile jest zgodny z rzeczywistością), podkreśla rosnącą czujność wojska wobec potencjalnych zagrożeń w przestrzeni powietrznej. Nie wiemy jednak, czy doszło do jakiegokolwiek zestrzelenia.

Sam incydent w RAF Lakenheath wpisuje się w szerszy trend aktywności dronów w pobliżu ściśle strzeżonych instalacji wojskowych USA. Zaledwie dwa dni wcześniej drony zauważono nad arsenałem Picatinny w New Jersey, co skłoniło FBI do wszczęcia dochodzenia. Podobne incydenty, jak te w pobliżu bazy Langley Air Force Base, które miały miejsce zeszłej zimy, skłoniły wojskowych do istotnych przemyśleń nad strategią obrony przed dronami. Efekt? Przyspieszone aktualnie działania przeciwdronowe w instalacjach wojskowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Trudno się temu dziwić, bo obecne środki obronne koncentrują się głównie na zaawansowanych systemach śledzenia i monitoringu, podczas gdy bardziej radykalne środki, takie jak broń energetyczna, pociski czy karabiny, nie są jeszcze powszechnie stosowane.

Innymi słowy, dziś szczególnie łatwo jest przeprowadzić atak nawet na kluczowe bazy, bo zestrzeleniem dronów zajmują się nie te dedykowane systemy przeciwlotnicze, a samoloty, które muszą wystartować, aby zaangażować zagrożenie. To problem, bo naruszenia przestrzeni powietrznej przez drony stanowią wielowymiarowe zagrożenie dla operacji wojskowych – od zbierania informacji wywiadowczych po potencjalny sabotaż z wykorzystaniem czy to tradycyjnych bomb, czy dronów kamikadze. Zwłaszcza że latające bezzałogowce są tanie, proste w użyciu i nawet łatwe w produkcji, bo byle dron konsumencki może zostać zmodyfikowany do roli bojowej.