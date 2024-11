Ekspres kolbowy a automatyczny. Który wybrać?

Najważniejsze różnice

Żeby w pełni zrozumieć, czym różnią się oba typy urządzeń, przyjrzyjmy się mechanizmowi, który stoi za działaniem każdego z nich. Zarówno modele kolbowe, jak i automatyczne, to podrodzaje szerszej kategorii ekspresów ciśnieniowych. Te działają natomiast w następujący sposób: woda ze zbiornika jest podgrzewana przy pomocy elementu grzewczego, a następnie wpuszczana do grupy zaparzającej, gdzie przy pomocy wysokiego ciśnienia jest następnie przepuszczana przez kawowe „ciastko”, by w rezultacie dać nam gęsty, intensywny w smaku aromatyczny napar – espresso.

Najważniejsza różnica, która oddziela od siebie ekspres kolbowy i ekspres automatyczny, to sposób, w jaki odbywa się cały proces. Podczas gdy w przypadku pierwszego rodzaju cały proces pozostaje pod kontrolą osoby obsługującej ekspres, w przypadku tego drugiego zaś cały proces jest zautomatyzowany i sprowadza się do naciśnięcia przycisku (choć w niektórych modelach wciąż mamy możliwość kontroli nad wybranymi czynnikami, jak ilość parzonej kawy czy jej intensywność).

Plusy i minusy

Nie istnieje definitywna odpowiedź, która pozwoliłaby nam orzec, że jeden z rodzajów jest bezkonkurencyjnie lepszy od drugiego. Wszystko zależy bowiem od indywidualnych preferencji użytkowników. To, co dla jednego będzie zaletą, dla innego stanowić może wadę.

Ekspres kolbowy oferuje pełnię kontroli nad procesem parzenia. Niczym barista w kawiarni, to ty decydujesz o dozie, czasie parzenia, ilości zaparzonej kawy – pozwoli on opanować sztukę parzenia idealnego espresso. Warto jednak zaznaczyć, że przygotowanie perfekcyjnej kawy z ekspresu kolbowego wymaga pewnej podstawowej wiedzy. Jeśli twoja kawa smakuje zbyt kwaśno, musisz wiedzieć, że należy zmielić ją drobniej, by być w stanie skorygować swój błąd. To idealne rozwiązanie dla domowych baristów, tych, którzy traktują proces parzenia jak medytacyjny rytuał i chcą sprawować nad nim pełnię kontroli.

Na drugim biegunie znajdują się ekspresy automatyczne. W porównaniu z urządzeniami kolbowymi nie oferują one aż tak zaawansowanych możliwości ingerowania człowieka w proces parzenia. Zaprogramowane z góry przez ekspertów programy sprawiają bowiem, że baristyczna wiedza zamknięta jest w jednym dotknięciu przycisku, a jedyne, co pozostaje, to delektować się pyszną, świeżo mieloną kawą. Choć ograniczone, możliwości personalizacji naparu w przypadku ekspresów automatycznych wciąż istnieją i w niemal każdym modelu znajdzie się jakiś stopień kontroli nad procesem parzenia – im lepszy ekspres, tym większe możliwości. Urządzenia automatyczne są idealne dla tych, którzy cenią sobie szybkość i wygodę. W końcu wystarczy jedno kliknięcie, by cieszyć się kawą jak z najlepszej kawiarni.

Najlepsze modele topowych producentów

W ofertach wielu marek znaleźć można zarówno ekspresy automatyczne, jak i kolbowe. To właśnie do nich należą giganci, tacy jak Sage, JURA, Gaggia, Krups czy DeLonghi. Decydując się na urządzenie którejś z najbardziej renomowanych marek, możesz mieć pewność, że podejmujesz dobrą decyzję. Chcielibyśmy jednak przedstawić teraz trzy przykłady ekspresów do kawy, które naszym zdaniem stanowią archetypy ekspresów, skupiając w sobie wszystkie cechy, które powinno mieć idealne urządzenie.

Źródło: Oficjalne zdjęcie producenta De’Longhi

Ekspres DeLonghi Dedica Style – kultowy ekspres kolbowy

Ekspres, który na stałe wbił się w świadomość miłośników kawy na całym świecie. Kultowy design, prostota i jednocześnie niezwykła funkcjonalność. Ten model pozwala na pełnię kontroli nad procesem parzenia od możliwości ustawiania temperatury i wielkości napojów aż po niesamowitą moc 15 barów – posiada wszystko, czego potrzebuje idealny ekspres do kawy. Do tego profesjonalny wygląd – korpus z chromowanym wykończeniem i nowoczesny kształt. Jeśli więc szukasz urządzenia, które sprawi, że poczujesz się jak we włoskiej kawiarence w zaciszu własnego domu, ekspres do kawy DeLonghi to na pewno dobry wybór.

Źródło: Przyjaciele Kawy

Ekspres JURA S8 – legenda ekspresów automatycznych

Kiedy mowa o urządzeniach automatycznych, nie sposób nie wspomnieć o legendarnej szwajcarskiej marce, która na stałe odmieniła oblicze świata kawy. Legendarny model JURA S8 jest dowodem na to, że legenda nie jest bezpodstawna. Już sam design może zachwycać, bo jest to urządzenie, które można określić jedynie mianem monumentalnego – prosta bryła, wysokiej jakości materiały i szwajcarska dokładność w wykończeniu. Jednak to, co najważniejsze, kryje się w środku.

Technologia, w którą wyposażony jest ekspres JURA S8, przechodzi najśmielsze wyobrażenia: możliwość przygotowania aż 12 różnych kawowych naparów, profesjonalny młynek, zapewniający maksimum aromatu, intuicyjna obsługa, a nawet zaawansowane funkcje, m.in. technologia Sweet Foam, aromatyzująca mleczną piankę wybranym przez użytkownika syropem, automatyczne czyszczenie czy możliwość połączenia się z aplikacją JURA Operating Experience przez sieć WiFi!

Źródło: Przyjaciele Kawy

Sage the Oracle™ Jet – ekspres hybrydowy

Naszą ostatnią propozycją jest wyjątkowe rozwiązanie, które wyróżnia markę Sage na tle konkurencji. Ekspres Sage the Oracle Jet to niesamowite połączenie pomiędzy ekspresem kolbowym a automatycznym. Możesz bowiem skupić się na funkcjach, wymagających kontroli użytkownika, natomiast wszystkie inne zostały zautomatyzowane. Dzięki temu domowi bariści mogą skupić się na tym, co naprawdę istotne – na procesie parzenia.

Automatyczne mielenie, porcjowanie i ubijanie kawy, funkcja „wskazówek baristy”, pomagających w uzyskaniu idealnej ekstrakcji, automatyczne spienianie mleka i tworzenie mikropianki jak w ekspresach, używanych w kawiarniach, czy wreszcie innowacyjne możliwości pokroju parzenia kawy na zimno.

Skoro znasz już najważniejsze wady i zalety, a także różnice pomiędzy poszczególnymi typami ekspresów, nie pozostało nam nic innego, jak tylko życzyć powodzenia w podjęciu decyzji. Powodzenia!