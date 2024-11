Dopłata za zezłomowanie samochodu. Rząd pcha Polaków w elektryczne samochody

Nawet 40000 zł na kupno elektrycznego samochodu. W programie Mój Elektryk 2025 premia wpadnie nawet za złomowanie

Krajowy Plan Obudowy i Zwiększenia Odporności daje o sobie znać, bo to właśnie z niego polski rząd zaczerpnie ponad 1,6 miliarda złotych na program Mój Elektryk na 2025 rok. Tym razem, oprócz standardowych dopłat do zakupu, leasingu czy wynajmu długoterminowego samochodów elektrycznych oraz wodorowych, program oferuje też dodatkowe premie dla osób, które zdecydują się zezłomować swoje stare auta spalinowe. Innymi słowy, wybieracie nowego elektryka, stary samochód spalinowy złomujecie, a kasa pojawi się na koncie.

W ramach programu przewidziano wsparcie w wysokości do 40 tysięcy złotych, ale oczywiście nie będzie to kwota, która stanie się dostępna dla wszystkich i w każdej sytuacji. Takie wysokie dofinansowanie może zostać osiągnięte dopiero przy spełnieniu określonych warunków, takich jak niski dochód roczny (poniżej 120 tysięcy złotych) czy zezłomowanie spalinowego samochodu użytkowanego przez co najmniej trzy lata. Cena nowego samochodu elektrycznego nie może też przekroczyć 225000 złotych.

Wchodząc w szczegóły, na takie wsparcie możemy liczyć (na tę chwilę) ze strony programu Mój Elektryk 2025 zależnie od naszej sytuacji:

Osoby fizyczne: Podstawowe wsparcie: 18 750 zł.

Premia za niskie dochody: 11 250 zł

Premia za zezłomowanie dotychczasowego samochodu: 10 000 zł Leasing i wynajem długoterminowy: Maksymalna dopłata do opłaty wstępnej: 30 000 zł

Premia za niskie dochody: 5 000 zł

Premia za złomowanie auta: 5 000 zł Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG): Podstawowe wsparcie: 30 000 zł

Premia za złomowanie auta: 10 000 zł

Teraz to więc jasne, że celem programu “Mój Elektryk 2.0” jest nie tylko promocja samochodów elektrycznych, ale także stopniowe wycofywanie starszych, wysokoemisyjnych pojazdów spalinowych z polskich dróg. Wiemy też, że dofinansowania obejmą także ubezpieczenie pojazdu, takie jak autocasco (AC) i OC, chroniące przed ewentualnymi uszkodzeniami lub kradzieżą. Wedle najnowszych informacji okres realizacji programu przypadnie na lata 2025–2026, ale kwalifikowalne koszty będą obejmować wydatki poczynione już od 1 lipca 2024 roku. Zawarcie umów ma nastąpić do połowy 2026 roku, środki będą wydatkowane do 31 sierpnia 2026 roku, a aktualne konsultacje społeczne programu potrwają do 29 listopada 2024 roku. Finalnie wszystkie szczegóły na temat programu Mój Elektryk 2.0 powinny zostać ogłoszone przed końcem bieżącego roku.