Elon Musk ostro o cenach prądu w Europie. Toniemy pod naporem kosztów energii

Elon Musk, ekscentryczny miliarder i twórca jednych z najbardziej innowacyjnych firm na świecie, znów poruszył temat kosztów energii w Europie. Jego komentarz na platformie X wywołał lawinę pytań o to, co tak naprawdę dzieje się z cenami prądu w Wielkiej Brytanii, Niemczech i innych krajach Starego Kontynentu. “Wow, ceny prądu w Europie są obłędnie wysokie!” – napisał, powołując się na dane z “Financial Times”, które pokazywały duże różnice w kosztach energii w porównaniu do USA czy Chin.