Fascynujące i przerażające. Humanoidalne roboty Figure AI w fabryce BMW robią imponujące postępy

W najnowszym wideo humanoidalny robot Figure 02 zaprojektowany przez firmę Figure AI ze zdumiewającą zręcznością uczestniczy w procesie produkcyjnym samochodów w fabryce BMW, wykonując dziennie 1000 operacji przenoszenia i umieszczania metalowego poszycia karoserii w odpowiednim gnieździe. Warto podkreślić wysoki stopień precyzji uzyskiwanej podczas takiej operacji. Jak twierdzi założyciel Figure AI, było to prawdopodobnie wielokrotnie razy trudniejsze niż jakiekolwiek inne stacjonarne zadanie manipulacji na stole montażowym, które humanoidalne roboty tej firmy wykonywały wcześniej.

Figure 02 osiągnął gigantyczny skok w wydajności sięgający 400% względem swojej pierwszej wersji, jak również siedmiokrotnie poprawił wskaźnik precyzji. Testy humanoidalnego robota były prowadzone po raz pierwszy w fabryce BMW w Spartanburgu w Południowej Karolinie (USA). Chociaż producent potwierdził wstępne testy zapowiedział jednocześnie, że w tej konkretnej lokalizacji nie ma określonego harmonogramu wprowadzania robotów Figure AI na stałe. Tak czy siak, według niepotwierdzonych jeszcze informacji, Figure 02 może powrócić do Spartanburga w styczniu 2025 roku.

Humanoidalna konstrukcja Figure AI nie osiągnęła jeszcze pełni zdolności kwalifikujących do komercyjnego wykorzystania na liniach produkcyjnych. Jest jednak na możliwie najlepszej drodze do tego, a zapewnienia założyciela firmy o chęci wprowadzenia milionów tego typu maszyn do firm i naszych domów, wywołują u mnie lekkie ciarki. Wysiłki Figure AI są nagradzane solidnym finansowaniem – firma zdobyła niedawno 675 mln dolarów finansowania dzięki takim firmom jak OpenAI, Nvidia czy Microsoft. Swoją cegiełkę dorzucił również Jeff Bezos, a obecna wycena twórców Figure 02 oscyluje w okolicach 2,6 mld dolarów.

Postępu raczej nie zatrzymamy, ale odbiór społeczny tego typu rozwiązań jest raczej łatwy do przewidzenia. Gdzie roboty mogą faktycznie pomóc człowiekowi w pracy, będą przyjmowane z zadowoleniem. Co innego, jeśli będzie dochodzić do sytuacji zastępowania ludzkiej pracy, jak będzie mieć to stopniowo miejsce w niektórych branżach. Sektor motoryzacyjny przechodzi obecnie trudny czas, głównie ze względu na postępującą elektryfikację. Nie można zapomnieć o pojazdach autonomicznych, które w końcu zaczną masowo wyjeżdżać na publiczne drogi. Czy dożyjemy czasów, w których to wyłącznie maszyny będą produkować dla nas inne maszyny?