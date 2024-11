Wynajmujesz przez Booking lub Airbnb? Fiskus szykuje się na wielkie kontrole

W styczniu 2025 roku do Krajowej Administracji Skarbowej trafią dane o aktywności użytkowników sprzedażowej na platformach Booking oraz Airbnb, a fiskus może się upomnieć o zaległe lub nieprawidłowo rozliczone podatki nawet do pięciu lat wstecz. Już teraz znamy skalę strat, jakie co roku ponosi Skarb Państwa z tytułu błędnie rozliczonych podatków. Do raportu w tej sprawie dotarł serwis Business Insider, wskazując na wysoki odsetek użytkowników, którzy zamiast działalności gospodarczej rozliczają się z najmu mieszkań przez Booking oraz Airbnb za pomocą ryczałtu (8,5%).

Tylko w maju 2024 roku według wspomnianego raportu na obu platformach nasi rodacy wystawili blisko 87 tys. ofert wynajmu domów, mieszkań oraz pojedynczych pokoi. Widać tu ogromną skalę zjawiska, a biorąc pod uwagę, że rocznie może nam uciekać nawet miliard złotych z tytułu błędnego rozliczania podatków, fiskus może się upomnieć o dużo więcej. Wszystko jest teraz kwestią kontroli, które rozpoczną się zapewne już w przyszłym roku. Dobra wiadomość dla finansów państwa, nieco gorsza dla potencjalnych płatników zaległego podatku. Niedawno sam pisałem o kontrolach użytkowników aplikacji Vinted, ale tam sprawa ma się nieco inaczej, bo w kraju, z którego pochodzi usługa dyrektywa DAC7 obowiązuje już od dawna i dane trafiły do Krajowej Administracji Skarbowej wcześniej.

Już w styczniu 2025 roku KAS wzbogaci się o dane dotyczące aktywności użytkowników na platformach sprzedażowych z 2024 i 2023 roku. Szczególnie przyjrzy się tym, którzy w ciągu roku wykonali ponad 30 transakcji sprzedaży albo wygenerowany przez nich dochód przekroczył próg 2 tys. euro (niezależnie od liczby transakcji). To oni będą obowiązkowo zgłaszani do fiskusa i muszą się liczyć z ewentualną kontrolą skarbową. Z jednej strony rozumiem blady strach i jako solo przedsiębiorca doskonale rozumiem ból związany z prowadzeniem własnej firmy w polskich realiach. Z drugiej jednak nadal uważam, że obowiązują nas wszystkich te same reguły i poziom odpowiedzialności za popełnione błędy.