Elegancja spotyka technologię, a PC staje się dziełem sztuki. Najlepsze obudowy Fractal Design na prezent

Obudowa nie tylko pełni funkcje ochronne, ale staje się także elementem dekoracyjnym, który może nadać całemu pecetowi wyjątkowego charakteru. Ba, niektóre obudowy mają tak wyjątkowe i charakterystyczne designy, że wokół nich można budować cały wystrój pomieszczenia. Czasy, w których PC wyglądały jak biała, szara czy po czasie zżółkła bryła, całe szczęście już minęły — a technologia jak najbardziej może być designerskim popisem umiejętności i po prostu… sztuką. Idealnym na to dowodem są propozycje firmy Fractal Design.

Lata doświadczenia i innowacyjne podejście. Fractal Design łączy technologię ze sztuką

Fractal Design to marka ze Szwecji, która działa na rynku od 2007 roku. Zaczynała skromnie, ale dziś jest synonimem innowacyjności, wzornictwa i wysokiej jakości wykonania. W jej bogatym portfolio znajdziemy wszystko, czego dusza miłośnika technologii może zapragnąć — od krzeseł gamingowych, przez systemy chłodzenia, po słuchawki i wentylatory. Sercem tej marki są jednak obudowy komputerowe — prawdziwe dzieła sztuki, które łączą funkcjonalność z estetyką na najwyższym poziomie.

Fractal Design potrafi zamienić zwykły komputer w wizualny majstersztyk, który przyciąga wzrok z daleka. Propozycje firmy to niepodważalnie klasa premium — od unikalnego designu po przemyślane rozwiązania technologiczne. To obudowy, które nie tylko ochronią nasze podzespoły, ale także wyniosą całą konfigurację na nowy poziom elegancji i wydajności. Sami zresztą się przekonajcie.

Fractal Design North. Design harmonijnie łączy się z gamingiem

Gamingowe pecety wcale nie muszą mieć przesadzonego, agresywnego designu i miliona świecących dodatków RGB. Fractal Design North to obudowa, która zmienia postrzeganie komputerów dla graczy, wprowadzając do nich elementy naturalnych materiałów i ręcznie dopracowanych detali. North została wyposażona w panele z prawdziwego drewna — orzechowego lub dębowego — oraz detale z mosiądzu lub stali, co poważnie redefiniuje wygląd sprzętu komputerowego.

Obudowa nie tylko świetnie wygląda, ale też dba o optymalny przepływ powietrza dzięki precyzyjnie zaprojektowanej siateczkowej wentylacji i otwartemu frontowi. Dwa fabrycznie zamontowane wentylatory Aspect PWM o średnicy 140 mm zapewniają wydajne chłodzenie, a dzięki przestronnemu wnętrzu, North oferuje miejsce na kartę graficzną o długości do 355 mm (lub do 300 mm w przypadku zamontowania radiatora 360 mm z przodu), co czyni ją idealnym wyborem zarówno dla graczy, jak i profesjonalnych użytkowników. Dodatkowym atutem jest intuicyjny układ wnętrza, który ułatwia organizację podzespołów, oraz zintegrowany uchwyt, który pozwala na łatwy dostęp do górnej części obudowy. North to połączenie nowoczesnej technologii z ponadczasowym designem, które podkreśla charakter gamingowego stanowiska.

Fractal Design Torrent. Chłodzenie wchodzi na wyższy poziom

Fractal Design Torrent to obudowa stworzona z myślą o maksymalizacji możliwości chłodzenia, już od momentu wyjęcia z pudełka. Dzięki nowatorskiemu układowi komponentów i zaawansowanemu systemowi wentylacji, Torrent to idealny wybór dla osób, które oczekują wydajności klasy premium — zarówno w przypadku tradycyjnych systemów chłodzenia powietrzem, jak i niestandardowych układów chłodzenia cieczą.

Obudowa wyróżnia się otwartą konstrukcją z grillem na froncie oraz niezakłóconym układem wewnętrznym, który umożliwia optymalny przepływ powietrza. W zestawie znajdziemy dwa niestandardowe wentylatory Dynamic PWM lub Prisma RGB PWM o imponujących wymiarach 180 × 38 mm, a także trzy dodatkowe wentylatory 140 mm, które razem tworzą prawdziwą potęgę chłodzenia. Dla jeszcze większej elastyczności, uchwyty na przednie wentylatory zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do standardowych rozmiarów radiatorów i wentylatorów. Torrent to obudowa, która doskonale sprawdzi się w najbardziej wymagających konfiguracjach, zapewniając wydajność, którą docenią zarówno gracze, jak i profesjonaliści.

Fractal Design Terra. Stylowy minimalizm

Fractal Design Terra na nowo definiuje gamingowe komputery w formacie mini-ITX. Obudowa ta została stworzona z myślą o nowoczesnych graczach, łącząc kompaktowe wymiary z luksusowym designem, który — ponownie — przyciąga uwagę. Jej elegancję podkreślają grube panele z anodyzowanego aluminium, precyzyjnie wykończone detale CNC oraz frontowy panel wykonany z litego drewna orzechowego z certyfikatem FSC. Wszystko to zamknięte w kompaktowej konstrukcji o pojemności zaledwie 10,4 litra (bez nóżek), która mieści potężną kartę graficzną o długości do 322 mm.

Dzięki innowacyjnej, bezstopniowej przesuwanej ściance centralnej, Terra pozwala na pełną elastyczność podczas budowy i konfiguracji komputera. W zestawie znajdziemy także kabel PCIe 4.0 riser, który pozwala na optymalne rozmieszczenie komponentów w tej przestrzeni. Terra to zatem manifest minimalizmu i wydajności, co sprawia, że jest to doskonały wybór dla graczy ceniących kompaktowe rozwiązania bez chodzenia na kompromisy.

Fractal Design Era 2. Elegancja i moc w małym formacie

Fractal Design Era 2 to kolejny krok w ewolucji kultowych obudów SFF (Small Form Factor), łączący innowacyjny design z inżynierską perfekcją. Ta propozycja to kwintesencja stylu i funkcjonalności — od rzeźbionej estetyki z anodyzowanego aluminium, po panel górny z certyfikowanego drewna orzechowego FSC, który dodaje całości naturalnego akcentu. Pomimo swoich niewielkich wymiarów, Era 2 zapewnia miejsce na kartę graficzną o długości do 326 mm oraz radiator do 280 mm. Obudowa wyposażona jest także w dwa wentylatory Aspect 12 PWM, a zoptymalizowana wentylacja skutecznie kieruje przepływ powietrza przez wnętrze, gwarantując skuteczne chłodzenie.

Kluczową cechą jest przesuwana ścianka centralna, która umożliwia 15 mm regulacji przestrzeni — w zależności od potrzeb można zwiększyć miejsce na chłodzenie procesora lub szerokość karty graficznej. W zestawie znajduje się także fabrycznie zainstalowany kabel PCIe 4.0 riser oraz dedykowane uchwyty na maksymalnie cztery dyski 2,5”. Dopełnieniem wygody użytkowania są podświetlany przycisk zasilania oraz porty USB, w tym szybkie USB-C.

Fractal Design Mood. Nazwa zdradza wszystko

Marzy Wam się obudowa, która łączy stylowy design z funkcjonalnością, tworząc idealne centrum gamingowe dla nowoczesnego gracza? Warto przyjrzeć się obudowie Fractal Design Mood. Jej smukła, kolumnowa konstrukcja nie tylko oszczędza przestrzeń, ale też harmonijnie wpisuje się w wystrój współczesnych wnętrz. Dzięki tkaninowemu wykończeniu i stonowanej palecie kolorów, Mood wprowadza subtelny akcent estetyczny (czyli dosłownie mood) do każdego pomieszczenia.

Warto wyróżnić tutaj jednak przemyślany projekt obudowy, który ułatwia dostęp do jej wnętrza. Wystarczy wysunąć tylny panel i zsunąć materiałową osłonę, aby uzyskać pełny dostęp do komponentów. W środku znajdziemy miejsce na kartę graficzną o długości do 325 mm, która może być podłączona za pomocą dołączonego kabla PCIe 4.0 riser. Obudowa oferuje również uchwyty na dwa dyski 2,5” z mechanizmem kulkowym oraz miejsce na jeden dysk 3,5”. Mood jest wyposażona w 180-milimetrowy wentylator Dynamic, który skutecznie przemieszcza powietrze w pionie, zapewniając wydajne chłodzenie. Dodatkowo, konstrukcja wspiera montaż radiatorów o długości do 280 mm lub chłodzenia powietrznego procesora o wysokości do 114 mm, co czyni ją wszechstronnym rozwiązaniem zarówno dla minimalistycznych, jak i bardziej wymagających konfiguracji.

Designerska obudowa to świetny pomysł na świąteczny prezent

Obudowa do PC to nie tylko kawałek blachy. To przede wszystkim element, który kształtuje cały wygląd komputera i ma ogromny wpływ na wystrój pomieszczenia, w którym jest komputer. Fractal Design nie tylko — zgodnie z nazwą — imponuje designem, ale przy tym dostarcza w każdej opcji produkt wysokiej jakości, który spełnia oczekiwania pod względem wydajności, chłodzenia, a także estetyki. Święta to idealny moment na to, by podarować coś, co będzie służyło przez długie lata, a każda z wymienionych obudów to świetny wybór na prezent. Również dla samego siebie.