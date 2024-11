GeForce NOW z kolejnymi nowościami, w tym Farming Simulator 25

W tym tygodniu bibliotekę GeForce NOW zasila dziewięć nowych gier. Oczywiście do końca roku można spodziewać się kolejnych produkcji, w tym gorących premier. Ale póki co i tak mamy taki wybór tytułów, że narzekać nie można.

Co nowego w GeForce NOW?

Farming Simulator 25 to produkcja z doskonale znanej i cenionej serii. Jej najnowsza odsłona dodaje nowe zwierzęta hodowlane, jak kozy czy woły domowe, a także możliwość uprawy szpinaku czy groszku. Dzięki GeForce NOW można bawić się nią w rozdzielczości do 1440p i 60 klatkach (korzystając z subskrypcji Performance) lub w rozdzielczości 4K i nawet 120 klatkach na sekundę (dzięki abonamentowi Ultimate). Takie same opcje wizualne daje świeżo dodana do katalogu Ara: History Untold.

Pełna lista nowości to:

Farming Simulator 25 (od 12 listopada w Steam)

Sea Power : Naval Combat in the Missile Age (od 12 listopada w Steam)

Industry Giant 4.0 (od 15 listopada w Steam)

Ara: History Untold (Steam, Xbox oraz PC Game Pass)

Call of Duty: Black Ops Cold War (Steam oraz Battle.net)

Call of Duty: Vanguard (Steam oraz Battle.net)

Magicraft (Steam)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Steam, Xbox oraz PC Game Pass)

Spyro Reignited Trilogy (Steam, Xbox oraz PC Game Pass)

Czytaj też: Ara: History Untold – cywilizacja ze śmiertelnie groźnymi próbami czasu

Do 10 grudnia dostępna w usłudze GeForce NOW miłośników gry Throne and Liberty czeka specjalna nagroda – można odebrać 200 monet oraz ekskluzywną =postać zuchwałego młodzieńca Gneissa Amitoia (tylko wersja PC). Uwaga – nagroda jest limitowana i obowiązuję zasada kto pierwszy, ten lepszy.