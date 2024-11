Sztuczna inteligencja na iPhonie po polsku! Tylko dlaczego to… Google?

Aplikacja Gemini dostępna na iPhone’ach. Co potrafi?

Użytkownicy iPhone’ów mogli do tej pory sprawdzić możliwości Gemini za pomocą wersji webowej, czyli w przeglądarce internetowej, a teraz zyskają możliwość zainstalowania pełnej aplikacji. Czyli na dobrą sprawę dostaną funkcje dostępne na smartfonach z Androidem.

Gemini da użytkownikom iPhone’ów dostęp do asystenta głosowego dostępnego w języku polskim. Będzie można z nim porozmawiać i zadawać mu różnego rodzaju pytania. Dawać mu do napisania wiadomości, skrypty, streścić tekst, ale również pozwoli na generowanie obrazów w modelu Imagen 3. Z Gemini będzie można też korzystać w innych aplikacjach Google, będą się one wzajemnie integrować.

Po zainstalowaniu Gemini na iOS i zalogowaniu się do swojego konta aplikacja działa dosłownie jak na Androidzie. Mamy dostęp m.in. do historii wyszukiwań.

Czy Apple właśnie dał się ograć?

Przypomnijmy, że Apple ma swój model sztucznej inteligencji w postaci Apple Intelligence, ale nie nie jest on dostępny w języku polskim. Firma ma niejasne plany dotyczące wprowadzenia go w Europie ze względu na niepewność regulacyjną, więc do końca nie wiadomo, czy i kiedy zobaczymy go w pełnej wersji po polsku.

A tu nagle cały na biało wchodzi Google i oferuje swoje rozwiązania AI dostępne na iPhone’ach. Oczywiście raczej nikt nie spodziewa się tego, że użytkownicy sprzętu Apple’a nagle porzucą swoje smartfony i przesiądą się choćby na Pixele Google’a po przetestowaniu Gemini, ale kto wie, może komuś zaświeci się lampka z pomysłem, że może warto zobaczyć, co ten Android ma jeszcze ciekawego do pokazania.

Co Gemini sądzi na ten temat? Zapytałem ją o użytkowników iPhone’ów i… chyba nic konkretnego się nie dowiem. Oto odpowiedź:

Czyli wiemy, że… nic nie wiemy. Warto było spróbować.