GOG sprawi, że gry będą żyć wiecznie. Oto Preservation Program

Od dzisiaj na wielu produkcjach dostępnych na platformie będzie można zobaczyć znaczek GOG Preservation Program. Oznacza to dwie rzeczy. Po pierwsze – została zapewniona jej kompatybilność z nowoczesnymi i przyszłymi systemami. Po drugie – wersja GOG tej gry jest najlepsza ze wszystkich.

Jak działa GOG Preservation Program?

GOG Preservation Program już wystartował. Na początek liczy sobie aż sto tytułów, ale na tym nie koniec. Sukcesywnie będą do niego dodawane kolejne. Kupując tak oznaczoną produkcję, możesz się spodziewać, że będzie działać na popularnych konfiguracjach komputerów obecnych i przyszłych oraz że została przetestowana i można bawić się bez problemów (co obejmuje również kompatybilność, instrukcje i inne dodatkowe treści, a także dodatki DLC i nawet funkcje, których brakuje w innych edycjach).

Jak czytamy na stronie GOG, klasyczne wydania często są traktowane jako “sprzedaj i zapomnij”, a wraz z upływem czasu i rozwojem technologii pojawiają się problemy ze zgodnością, które pozostają nierozwiązane. GOG chce to zmienić – niezależnie od tego, czy używasz Windows 11 czy Windows 10, klasyczny tytuł będzie maksymalnie kompatybilny oraz grywalny. Oczywiście każdy zakupiony tytuł to DRM-Free, a więc masz go na zawsze.

Jeśli ciekawi Cię, które tytuły znalazły się w GOG Preservation Program, możesz sprawdzić to na tej stronie. Ja tylko zdradzę, że na liście znajdują się m.in. Heroes of Might and Magic 3: Complete Edition, Diablo, Resident Evil Bundle. Czy zna się klasyki, czy dopiero chce je poznać – to najlepsza okazja!