Google Cloud Summit Polska 2024 – AI wchodzi do chmury

Chmura Google i AI

Program konferencji obejmował 75 spotkań tematycznych, pogrupowanych w 6 głównych ścieżek. Uczestnicy mogli zapoznać się ze sposobami użycia chmury obliczeniowej wraz z AI w zastosowaniach firmowych. Eksperci Google’a zaprezentowali swoje doświadczenia związane z wdrożeniami takich rozwiązań w warunkach polskich i z szerszej perspektywy europejskiej.

Poza ekspertami Google na konferencji nie zabrakło też omówienia doświadczeń użytkowników – podzieliło się nimi ponad 40 klientów usług Google Cloud, w tym takie firmy jak specjalizująca się w Audio AI Elevenlabs, Vodeno, zajmująca się systemami bankowymi AI, Vectra, która wykorzystuje AI do usprawnienia analizy rozmów telefonicznych. O AI w zastosowaniach związanych z programowaniem opowiedział Spyrosoft, który stworzył agenta kodu, pozwalającego deweloperom na skrócenie czasu testów regresji nawet o 80% i poprawił efektywność pracy o 20%.

„Cieszy nas, że tak wielu lokalnych klientów prezentuje innowacyjne rozwiązania AI w sektorach takich jak finanse,ochrona zdrowia, media i telekomunikacja oraz w społeczności deweloperów. To dowód na jedno: Polska jest gotowa na AI. Wspólnie z naszymi partnerami i klientami będziemy korzystać z jej potencjału, aby wspierać innowacyjność i rozwój gospodarki Polski. Ambitne wdrożenie sztucznej inteligencji w Polsce może oznaczać wzrost polskiego PKB nawet o 8%, czyli 50-55 mld euro w ciągu dziesięciu lat”. – powiedziała Magda Dziewguć, Country Director Google Cloud Polska

Centralnym punktem Google Cloud Summit Polska 2024 był niewątpliwie Gemini AI – a konkretnie jego zastosowanie w środowisku chmurowym. Zademonstrowano m.in. możliwości dotyczące analizy danych i przetwarzania obrazu, AI w zastosowaniach bankowych, ubezpieczeniowych, a nawet perspektywy AI w zastosowaniach organizacyjnych i HR.

Ważnym punktem konferencji była także prezentacja najnowszego procesora Axion – układu ARM przeznaczonego do zastosowań w centrach obliczeniowych. Axion stał się sercem maszyn wirtualnych C4A, dostępnych już dla klientów.

Axion napędza infrastrukturę maszyn wirtualnych C4A, które są doskonałym rozwiązaniem dla różnych obciążeń ogólnego przeznaczenia, takich jak serwery WWW i aplikacji, konteneryzowane mikrousługi, bazy danych typu open source, pamięci podręczne w pamięci, silniki do analizy danych, przetwarzanie multimediów i aplikacje do wnioskowania o sztucznej inteligencji. Maszyny C4A zostały zaprojektowane, by wytrzymać nawet największe obciążenia robocze, zapewniając przy tym o 65% lepszy stosunek mocy do ceny i do 60% lepszą efektywność energetyczną niż porównywalne instancje oparte na układach x86.

Na konferencji w sposób nieunikniony pojawiły się także tematy związane ze stykiem IT i prawa – konieczność przestrzegania restrykcyjnych przepisów często stanowi podstawą trudność w zastosowaniach AI.

Dzisiejsze wydarzenie pokazało ogromny potencjał polskiego rynku dla rozwoju i wykorzystania oferty Google Cloud. W całej Europie obserwujemy wzrost znaczenia zastosowań technologii AI i chmurowych, wspierających innowacyjność i przyspieszających cyfrową transformację w biznesie. Przed nami ogromna szansa wykorzystania połączonego potencjału AI i chmury obliczeniowej. – Tara Brady, President Google Cloud EMEA

Wsparcie dla projektu „Młode Głowy” Martyny Wojciechowskiej

Niejako na uboczu konferencji, jej uczestnicy mogli przysłużyć się także przyszłym pokoleniom. Podczas wydarzenia fundacja UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej sprzedawała bowiem limitowaną kolekcję ubrań zaprojektowanych z okazji Google Summit, a cały dochód z tej okazji został przeznaczony na projekt „Młode Głowy”, skupiający się na wzmocnieniu zdrowia psychicznego młodzieży.

Zobacz też: Wiadomości Google z rewolucją w wysyłaniu zdjęć