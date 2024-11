Grafitowy wyścig ma nowego lidera. Chińczycy zbliżyli się do perfekcji

O odnotowanych sukcesach poinformowali przedstawiciele CETC (China Electronics Technology Group Corporation). Jak wynika z udostępnionych informacji, wyprodukowany w tamtejszych laboratoriach grafit cechuje się zawartością węgla przekraczającą 99,99%. Z tego względu wykazuje szereg przydatnych właściwości, chociażby w postaci stabilności chemicznej, przewodności oraz odporności na korozję i wysoką temperaturę.

Czytaj też: Wjechali dumnie na poligon, a czołg powiedział “nie”. Chiny ośmieszyły się, jak nigdy

Mówiąc dokładniej, wskaźnik opisujący zawartość węgla w tym nowym materiale wyniósł ponad 99,99995%. Nie jest jasne, czy dalsze śrubowanie tego rekordu jest w ogóle możliwe. Przy obecnym stopniu czystości mówimy bowiem o występowaniu zanieczyszczeń, których ilość jest tak niewielka, iż może zostać uznana za pomijalną.

Grafit o rekordowo wysokiej czystości pozyskiwany przez chińskich naukowców może mieć szereg zastosowań. Co więcej, wykorzystana przez nich metoda cechuje się dużą opłacalnością ekonomiczną

Ale czystość to jedno – jest też inna, bardzo istotna kwestia. Chodzi o ekonomię. Jeśli proponowane podejście nie będzie opłacalne pod względem kosztów, to trudno sobie wyobrazić, aby dało się je wdrożyć na szeroką skalę. Na szczęście w tym przypadku zdecydowanie istnieje taka możliwość. Mówiąc krótko: z zastosowaniem nowego podejścia można pozyskiwać grafit o ultra wysokiej czystości przy niższych od dotychczasowych kosztach.

Czytaj też: Nowe materiały podbijają rynek solarny. Energia słoneczna nigdy nie była tak wydajna

Redukcja wydatków ma wynosić nawet 40 procent. To imponujący wynik, szczególnie, że mówimy o materiale cechującym się tak wysoką czystością. Dzięki niej może on być uznawany za wyjątkowo rzadki, bo cechujący się zawartością węgla przekraczającą 99,99%. Z tego względu taki materiał wykazuje szereg wspomnianych właściwości, ułatwiających jego praktyczne zastosowanie. Gdyby ostatnie doniesienia się potwierdziły, to Chiny zyskają bardzo istotny argument dla rozwoju tamtejszych technologii. Czy to kolejny aspekt przemawiający za Państwem Środka w zestawieniu z krajami zachodu, ze Stanami Zjednoczonymi na czele?