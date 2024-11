Hama WKM-750 – klawiatura bezprzewodowa z dedykowanym dla SI klawiszem

Hama WKM-750 to propozycja w przystępnej cenie, która może spodobać się każdemu, kto poszukuje nowoczesnej klawiatury z obsługą sztucznej inteligencji. Razem z nią dostępna jest myszka optyczna z odbiornikiem USB. Pozwala to wyposażyć się w nowoczesny, bardzo praktyczny zestaw.

Hama WKM-750 – takie rozwiązania mogą się podobać!

Klawiatura bezprzewodowa Hama WKM-750 łączy się z komputerem zarówno drogą radiową, jak i poprzez Bluetooth. Została wyposażona w takie praktyczne elementy, jak stopniowane podświetlenie, nożycowe klawisze, a także specjalny przycisk do aktywacji asystenta Microsoft Copilot. Urządzenie ma wymiary 41,2 x 1,8 x 13,8 cm i waży 505 g. Oferuje sterowanie funkcjami multimedialnymi – w tym celu można przypisać o nich klawisze F i to bez konieczności zmiany ustawień systemowych.

Intensywność światła klawiatury może być zredukowana i zapewnia optymalną obsługę w ciemności. Możliwa jest również regulacja kąta nachylenia dzięki składanym antypoślizgowym nóżkom. Umożliwiają one trzy regulowane kąty pisania. Jeśli chodzi o działanie praktyczne, na uwagę zasługuje fakt, że klawiatura szyfruje wszystkie naciśnięcia klawiszy zgodnie ze standardem szyfrowania AES-128.

Do pary z klawiaturą Hama WKM-750 producent proponuje myszkę Bluetooth z sześcioma przyciskami i chowanym wewnątrz obudowy odbiornikiem USB. Dzięki połączeniu radiowemu 2,4 GHz i dwóm kanałom Bluetooth w wersji 5.2, przełączanie między urządzeniami jest proste i wygodne za pomocą jednego przycisku. Pełne naładowanie litowo-jonowej baterii klawiatury pozwala na około 20 dni pracy. Akumulator myszy pozwala na ciągłe jej użytkowanie przez nawet 90 dni.

W pakiecie z zestawem znajduje się kabel USB-A do USB-C do zasilania obu urządzeń. Zestaw współpracuje z systemami Windows 10 i 11, MacOS 11, iOS 14, iPadOS 14 oraz Android 8.0 i nowszymi wersjami. Katalogowa cena to wynosi 239 zł, a więc niesamowicie przystępna. Zestaw może być doskonałym prezentem na Mikołaja lub na święta dla kogoś bliskiego albo… dla siebie!