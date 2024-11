Huawei Mate 70 Pro+ i RS – szkoda, że nie będzie ich w Polsce

Huawei Mate 70 RS i 70 Pro+ tytanowe obudowy i lepsze wyposażenie

Niższym z modeli jest tu Mate 70 Pro+. Jego ramka wykonana została ze stopu tytanu o strukturze jasnego bazaltu, jak to nazywa Huawei – bardzo wytrzymałego i odpornego na zarysowania i upadki. Tylny panel to z kolei nylonowy materiał, przeplatany złotymi nićmi i brokatowymi włóknami, które nadają mu niezwykłą teksturę. Obudowy obu modeli są uszczelniane i spełniają normę IP69.

Przedni panel to oczywiście ekran – duży, o przekątnej 6,9 cala i rozdzielczości 1316 × 2832 pikseli, wykonany w technologiio LTPO z odświeżaniem do 120 Hz i odpowiednio jasny – do 2500 nit w szczycie). Ochronę zapewnia Kunlun Glass. Huawei Mate 70 Pro+ ma umieszczony z przodu skaner 3D do biometrycznego rozpoznawania twarzy, a czytnik odcisków palców umieszczony został z boku.

Sercem urządzenia jest najprawdopodobniej chipset Kirin 9100, współpracujący z 16 GB pamięci operacyjnej i 512 GB lub 1 TB pamięci flash. Za zasilanie odpowiada bateria 5700 mAh, nieco większa niż w podstawowych odmianach. Można ją ładować mocą do 100 watów, a bezprzewodowo do 80 watów.

System foto składa się z trzech aparatów wyposażonych w AF – głównego szerokokątnego 50 Mpix RYYB, z obiektywem 24 mm o zmiennej przysłonie f/1.4-f/4.0, ultraszerokokątnego 13 mm f/2.2 z matrycą RYYB 40 Mpix i teleobiektywu 92,5 mm f/2.1 z matrycą RYYB 48 Mpix i bliskim ogniskowaniem.

A co w takim razie z Mate 70 RS? Najwyższy model ma większość specyfikacji identyczne z 70 Pro+, ale są różnice: ekran OLED LTPO jest dwuwarstwowy, wzorowany iPadzie Pro 2024, szkło Kunlun jest nowszego typu, a jasność szczytowa dzięki podwojonej matrycy sięga aż 3500 nit.

Wszystkie urządzenia z rodziny Mate 70 pracują pod kontrolą systemu HarmonyOS 4.3. Huawei natomiast przy okazji pokazał parę nadchodzących nowości rodem z systemu HarmonyOS Next 5.0 – między innymi „przerzucanie plików” między urządzeniami za pomocą gestu. Całkiem na miejscu, skoro premierowe urządzenia będą jednymi z pierwszych, które otrzymają nowe funkcje.