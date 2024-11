Szalone okazje na huawei.pl. Przeceny z okazji Black Friday

Dlaczego warto w pierwszej kolejności sprawdzać oferty na huawei.pl? Mamy tu darmową dostawę, dodatkowe rabaty za zapisanie się do newslettera (50 zł) czy możliwość skorzystania z 20 rat 0%. Myślę, że to solidne argumenty i skoro już wiemy, gdzie wybrać się na zakupy to zobaczmy, co warto kupić.

Huawei Watch GT 4, czyli starszy zegarek to nie jest zły zegarek, za to jest to tańszy zegarek

Niedawno Huawei zaprezentował zegarki z serii Watch GT 5, więc niektórzy mogą słusznie zapytać, dlaczego polecamy ich poprzednią generację? Z dwóch powodów – jest bardzo tanio i ten sprzęt na dobrą sprawę nie zdążył się zestarzeć.

Zegarki serii Watch GT 4 to niezmiennie topowe ekrany otoczone solidnie wykonaną kopertą o średnicy 41 lub 46 mm. Świetne kolory, perfekcyjna czerń i wzorowa reakcja na dotyk to tylko część z ich zalet. Topowy jest też czas pracy, bo mało które zegarki oferują tak długi czas działania bez zbędnych wyrzeczeń. W modelach z kopertą o średnich 46 mm mówimy o nawet 14 dniach pracy, w mniejszych z kopertą 41 mm jest to do 7 dni.

W serii Huawei Watch GT 4 mamy bardzo rozbudowane możliwości śledzenia aktywności. Służy do tego m.in. sensor TruSeen 5.5 odpowiadający za monitorowane pracy serca czy pomiar temperatury ciała. Ten drugi, w połączeniu z monitorowaniem poziomu stresu odpowiada też za śledzenie cykli miesiączkowych. Mamy tu szereg funkcji sportowych, na czele z dokładnym liczeniem kalorii w aplikacji W formie, śledzeniem aktywności w ponad 100 różnych dyscyplinach, aż po zaawansowane treningi biegowe, podczas których przebyta trasa jest śledzona za pomocą dokładnego GPS-u.

O funkcjach zegarków Watch GT 4 można by długo opowiadać, bo mamy tu jeszcze m.in. możliwość prowadzenia rozmów prosto z zegarka, ale zbliżając się do małego podsumowania, jest to świetny sprzęt, który w ramach trwającej promocji możemy dostać w bardzo dobrej cenie. Promocja obejmuje jeden wariant zegarka z kopertą o średnicy 41 mm Green Color Edition z dodatkowym paskiem w prezencie oraz jeden w rozmiarze 46 mm Active Color Edition, również z dodatkowym paskiem w prezencie. Pierwszy został przeceniony na 799 zł, a drugi… również na 799 zł i do niego możemy dostać jeszcze jeden prezent w postaci wagi Huawie Scale 3 za 9,90 zł.

Powyższe promocje obowiązują wyłącznie w sklepie internetowym Huawei, gdzie mamy też specjalną okazję na modele serii Watch GT 5. Kupując dowolny model dostaniemy przedłużoną gwarancję oraz do modelu Watch GT 5 41 mm Blue mamy gumowy pasek w prezencie i możliwość dokupienia wagi Huawei Scale 3 za 9,90 zł.

Poza sklepem Huawei mamy promocje obejmujące zegarki Watch 4 Pro Classic – za 1 699 zł z dodatkowym paskiem w prezencie, Elite za 1 999 zł oraz Watch 4 Pro Space Edition – za 2 399 zł. Są to promocje dostępne w popularnych sklepach z elektroniką, gdzie w obniżonych cenach dostaniemy też zegarki z serii Watch GT 4 – 41 mm Classic oraz 46 mm Classic i Active za 799 zł, 41 mm Eleganc za 999 zł, 46 mm Elite za 1 199 zł oraz 41 mm Elite za 1 399 zł.

Tablety Huawei MatePad nie tylko do zadań specjalnych

Ostatnie miesiące obfitowały w tabletowe premiery Huawei i teraz wszystkie modele możemy dostać w ramach trwającej promocji. Tablety Huawei MatePad mają kilka cech wspólnych. W każdym z nich możemy liczyć na świetne wykonanie, długi czas pracy i dobrą lub jeszcze lepszą wydajność. Dzięki czemu sprawdzają się w praktycznie każdym zastosowaniu – od przeglądania Internetu, przez granie w gry i oglądanie filmów po pracę. Nie tylko biurową, ale też pracę z multimediami przy edycji zdjęć lub filmów.

W pracy sprawdzą się ekrany zastosowane w tabletach – jasne, z bardzo dobrym odwzorowaniem kolorów oraz dodatkowe akcesoria. Część z nich możemy dostać w ramach trwającej promocji, o czym za chwilę, ale ogólnie do każdego z tabletów możemy dobrać rysik i/lub klawiaturę. Co jest ważne, klawiatury różnią się od siebie oczywiście rozmiarem, w zależności od rozmiaru ekranu tabletu niektóre mają touchpad, inne nie, ale ich przyciski są takie same. Dzięki czemu każda z klawiatur jest tak samo wygodna i komfort pisania niemal nie odbiega od laptopów.

Bardzo ważnym elementem tabletów Huawei jest darmowy dostęp do aplikacji GoPaint. Zawsze powtarzam, że jest to program, który Huawei mógłby sprzedawać za kilkaset złotych i to nadal byłaby korzystna opcja. Możliwości aplikacji są ogromne i oferuje ona niemal nieskończenie wiele narzędzi do rysowania, szkicowania czy malowania. Wynika to z tego, że z każde z narzędzi, których jest kilkadziesiąt, możemy dodatkowo personalizować. Zmieniając stopień pokrycia czy grubość kreski. Zmieniać możemy też wirtualne tła imitujące różne rodzaje kartek czy płótna, a do tego możemy m.in. symulować schnięcie farby z wirtualnego pędzla. A teraz wyobraźcie sobie, że w zasadzie drugie tyle mógłbym opowiadać o możliwościach edycji obrazu, jakie daje GoPaint.

W ramach Szalonych Promocji Huawei przecenił w swoim sklepie internetowym cztery modele tabletów. Który wybrać? Na dobrą sprawę trzeba to dobrze przemyśleć i im bardziej zaawansowane rzeczy chcemy robić, tym droższy model powinniśmy wybrać. Do wyboru mamy:

Huawei MatePad 11.5″ 6/128 GB za 899 zł,

Huawei MatePad 12 X 8/256 GB z błyszczącym ekranem za 1 999 zł w zestawie z klawiaturą i rysikiem,

Huawei MatePad Pro 12.2″ 12/256 GB z błyszczącym ekranem za 3 099 zł w zestawie z klawiaturą i rysikiem,

Huawei MatePad Pro 13.2″ za 3 599 zł.

W sklepach z elektroniką znajdziemy też przecenione inne modele, w tym MatePada Pro 12.2 z ekranem PapperMatter w cenie 3 699 zł, MatePada 12 X PapperMatter za 2 399 zł, MatePada 11.5″ S z klawiaturą i rysikiem za 1 999 zł lub samym rysikiem za 1 799 zł praz MatePada 11″ SE za 749 zł w zestawie z rysikiem.

Fotograficzna bestia taniej – Huawei Pura 70 Ultra

W ostatnim czasie dużo mówi się o tabletach i zegarek Huawei i można było zapomnieć, że w tym roku premierę miał prawdziwy fotograficzny mocarz, czyli Huawei Pura 70 Ultra.

Po długim czasie oczekiwania dostaliśmy model z aparatem głównym z 1-calową matrycą (typu-1) o rozdzielczości 50 Mpix, który dodatkowo ma obiektyw ze zmienną przysłoną i stabilizację obrazu z przesunięciem matrycy. Obok niego mamy aparat o rozdzielczości 40 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i autofocusem oraz aparat o rozdzielczości 50 Mpix z peryskopowym teleobiektywem i prawdopodobnie najlepszą na rynku funkcją zdjęć makro. O możliwościach aparatów można opowiadać długo, ale może lepiej zerknijmy na przykładowe zdjęcia wykonane tym smartfonem:

Aparatem Pura 70 Ultra można się długo zachwycać, ale pamiętajmy, że to jest nadal smartfon i to z najwyższej półki. Z ekranem OLED o przekątnej 6,8 cala ze 120 Hz odświeżaniem o rozdzielczości 1260 x 2844 piksele, 16 GB pamięci RAM, zaawansowanym GPS-em i dużym akumulatorem o pojemności 5200 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie przewodowe z mocą 100 W oraz bezprzewodowe z mocą aż 80 W.

Huawei Pura 70 Ultra jest przeceniony w sklepie internetowym Huawei na 4 999 zł. Warto do niego dobrać zegarek, albo zerknąć na ofertę sklepów z elektroniką, gdzie znajdziemy przecenione słuchawki Huawei FreeClip za 699 zł lub FreeBuds Pro 3 za 599 zł.