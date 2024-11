Płatności zbliżeniowe w zegarkach Huawei także dla iPhone’ów

Huawei Watch GT 5 i Huawei Watch GT 5 Pro z Quicko Wallet

Płatności zegarkiem Huawei początkowo zostały udostępnione wyłącznie użytkownikom smartfonów z systemem Android – użytkownicy iPhone’ów musieli się obejść smakiem. Huawei jednak zaczął rozsyłać do użytkowników Watch GT 5 i GT 5 Pro aktualizację 5.0.0.125, która otwiera taką możliwość także użytkownikom sprzętu Apple’a. Udostępniania będzie stopniowo, zatem na wasz zegarek może trafić nawet za kilkanaście dni – warto sprawdzać co jakiś czas w ustawieniach systemu. Huawei deklaruje, że proces aktualizowania zegarków powinien się zakończyć w pierwszym tygodniu grudnia.

Jeśli mamy zaktualizowany smartwatch, można skonfigurować płatności. Działają działa trochę inaczej niż Apple Pay czy Garmin Pay, gdzie dodaje się kartę, która po tokenizacji służy do płacenia zbliżeniowego. Rozwiązanie Huawei jest nieco bardziej skomplikowane, do płatności wymagana jest bowiem specjalna aplikacja Quicko Wallet, którą trzeba pobrać z AppStore. Tam tworzymy wirtualny portfel, działający na tej samej zasadzie, co Zen czy Revolut, doładowujemy go i… można płacić.

Dlaczego potrzebna jest taka okrężna droga, a nie płatności przez Portfel Huawei? W skrócie to efekt sankcji, nałożonych na Huawei. Quicko natomiast sankcjami nie jest objęte, bo to polski operator, działający jako Krajowa Instytucja Płatnicza pod nadzorem naszego KNF na podstawie licencji.

Korzystanie z płatności za pomocą smartwatcha Huawei jest w związku z tym także nieco bardziej skomplikowane. Przede wszystkim nie zapłacimy, mając tylko zegarek przy sobie – wymagany jest także smartfon, koniecznie z dostępem do sieci, połączony z zegarkiem przez Bluetooth. Na iPhonie musi działać w tle aplikacja Huawei Zdrowie i Quicko Wallet, a przed płatnością Quicko Wallet trzeba uruchomić także na smartwatchu. Gdy apka wyświetli komunikat zbliż do czytnika, możemy dokonać płatności.

Płacenie zegarkiem Huawei z pewnością nie jest tak wygodne jak Apple Pay na Apple Watchu. Zegarki Huawei mają jednak sporą przewagę w czasie pracy nad sprzętem Apple’a (kilkanaście dni kontra kilkadziesiąt godzin), a też nie każdy czuje się bezpiecznie z dostępem do całego konta. Do tego wyglądają jak prawdziwe, stylowe i eleganckie zegarki, a nie jak miniaturowy krewny mydelniczki.

Poza smartwatchami Huawei Watch GT 5 i Huawei Watch GT 5 Pro aktualizację pozwalającą na płatności Quickoo otrzyma także Huawei Watch Ultimate – tyle że w następnej kolejności. Posiadacze tego modelu muszą się zatem uzbroić w cierpliwość na najbliższe kilka tygodni.