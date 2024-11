HyperPC – na rynek wkraczają zaawansowane rozwiązania dla graczy, twórców i profesjonalistów

Hyperbook oferuje rozwiązania skrojone na miarę każdego użytkownika. Wszystkie maszyny przechodzą serię rygorystycznych testów, co daje pewność, że gotowa maszyna będzie sprawować się perfekcyjnie. Przedstawiamy trzy serie o szerokim wachlarzu konfiguracji: Gaming, Foto-Video oraz CAD/CAM.

HyperPC Gaming

HypePC Gaming to linia stworzona przez Hyperbook z myślą o graczach, którzy chcą mieć komfort podczas zabawy z najnowszymi produkcjami AAA – i to nie tylko teraz, ale również przez kolejne lata. Mocna konfiguracja sprawia, że można bawić się najbardziej wymagającymi produkcjami bez obawy, że sprzęt nie da rady. A co więcej – komputer idealnie sprawdzi się w trakcie projektowania gier w popularnych silnikach graficznych jak Unreal Engine 5, czy Unity.

HyperPC Foto-Video

Dla grafików, fotografów i montażystów wideo powstała osobna seria, a jej nazwa oddaje zastosowania: “Foto-Video”. Dzięki potężnym kartom graficznym do wyboru (NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER oraz RTX 4080 Super 16GB) oraz możliwości używania nawet 192 GB pamięci RAM, maszyny z tej serii doskonale nadają się do najbardziej kreatywnych zastosowań, a dzięki korzystaniu z akceleracji GPU oraz AI przyspieszają procesy renderowania i edycji materiałów.

HyperPC CAD/CAM

Trzecią z serii, jakie oferuje Hyperbook, jest CAD/CAM. To maszyny dedykowane inżynierom oraz projektantom technicznym. W obudowach kryją się najlepsze procesory (jak Intel Core i7-14700KF, Intel Core i9-14900KF oraz AMD Ryzen 7 9700X i Ryzen 9 9950X) oraz profesjonalne karty graficzne (NVIDIA Quadro RTX 2000 ADA 16GB, RTX 4000 ADA 20GB oraz RTX 5000 ADA 32GB). Ponadto każdy komputer z tej rodziny został zoptymalizowany do wykorzystania specjalistycznego oprorgamowania, jak AutoCAD, SolidWorks czy PTC Creo.

Promocja Hyperbook

Chcesz wejść w posiadanie takiej doskonałej maszyny? Do 24 listopada dostępne są raty 0% na zakup komputerów stacjonarnych HyperPC i laptopów Hyperbook. Dodatkowo do każdego komputera stacjonarnego HyperPC wyposażonego w wybrane karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4090, RTX 4080 SUPER, RTX 4080, RTX 4070 Ti SUPER, RTX 4070 Ti, RTX 4070 SUPER oraz RTX 4070, a także do laptopów Hyperbook z kartami GeForce RTX 4090, RTX 4080 oraz RTX 4070, dołączana będzie gra Indiana Jones i Wielki Krąg w edycji Premium o wartości 429 złotych!

Pełną ofertę komputerów przenośnych i stacjonarnych można znaleźć tutaj. Firma zachęca również do kontaktu bezpośredniego, aby jeszcze lepiej dobrać sprzęt do Twoich potrzeb!