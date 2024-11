Home Tech InPost miesza w szykach konkurencji. Tak działają przesyłki zagraniczne przez Paczkomat

Nie ukrywa tego sam Rafał Brzoska – zmienna polityka bagażowa niskokosztowych linii lotniczych i rosnące ceny popchnęły InPost w stronę uruchomienia nowej usługi. Już teraz paczki o masie do 25 kg można wysłać przez Paczkomat lub Paczkopunkt za granicę do siedmiu europejskich krajów. No i może jeszcze ważniejsze – działa to również w drugą stronę, ale ponieważ proces przesyłki do Polski jest nieco bardziej złożony, szczegółowo informuje o tym poradnik na stronie InPost. A jak prezentuje się cennik i jakie gabaryty mogą mieć paczki? Oto krótkie podsumowanie tego, co warto wiedzieć.