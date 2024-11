Home Tech Lepiej nie zepsuj iPhone’a 16, bo za naprawę srogo zapłacisz

Apple ma za sobą długą historię utrudniania napraw poza siecią autoryzowanych serwisów. Brak dostępu do części, niestandardowe śruby, klejenie wszystkiego, co się da – wszystko, byle tylko zniechęcić do zaglądania do iPhone’a czy MacBooka. Pod naciskiem regulatorów sytuacja uległa zmianie i w 2021 roku powstał program Self Service Repair, dzięki któremu jest dostęp do dokumentacji, a także można nabyć części i cały niezbędny pakiet serwisowy. Dla nas jest to też okazja do poznania cen części zamiennych